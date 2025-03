Στάρμερ: Χρήματα, πύραυλοι και «συμμαχία προθύμων» για να στηριχτεί η Ουκρανία – Τα τέσσερα βήματα που συμφωνήθηκαν

Η ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουκρανίας και της Ευρώπης στο σύνολό της ήταν το αντικείμενο της Συνόδου Κορυφής που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο, όπως δήλωσε ο ίδιος κατά την συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος των εργασιών.

Όπως είπε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλοι ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν με την Ουκρανία “σε ένα σχέδιο για να σταματήσουν οι μάχες”. Το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί στη συνέχεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ώστε «να προωθηθεί από κοινού».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει 1,6 δισ. λίρες από τη βρετανική χρηματοδότηση εξαγωγών για την αγορά περισσότερων από πέντε χιλιάδων πυραύλων αεράμυνας. Είπε ότι αυτοί θα κατασκευαστούν στο Μπέλφαστ, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στον αμυντικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως σημείωσε στόχος είναι να τεθεί η Ουκρανία στην ισχυρότερη θέση, ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία για τη στήριξη της Ουκρανίας πρέπει να υποστηρίζεται από δύναμη και ότι κάθε χώρα πρέπει να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναλαμβάνοντας όλοι μαζί, την ευθύνη και αυξάνοντας καθένας το δικό του μερίδιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής συμφώνησαν σε τέσσερα σημαντικά βήματα:

Όπως συνηθίζεται, μετά την τοποθέτηση του Βρετανού πρωθυπουργού ακολούθησαν οι ερωτήσεις . Ο Στάρμερ ρωτήθηκε αν φοβάται το ενδεχόμενο η Δύση να διχαστεί λόγω της υποστήριξής της προς την Ουκρανία – μια αναφορά στις σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η ερώτηση ήρθε με αφορμή τα από σχόλια που έκανε νωρίτερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε ότι η Δύση πρέπει να “αποφύγει τον κίνδυνο” της διάσπασης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι και ο ίδιος και η Meloni μοιράζονται “ένα τεράστιο κοινό έδαφος” όσον αφορά την αίσθηση ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν ενωμένες.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι σημαντικό για την ασφάλεια της Ευρώπης η ήπειρος να λειτουργεί στενά ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ρωτήθηκε επίσης αν η «συμμαχία προθύμων» θα μπορούσε να ενισχυθεί από χώρες εκτός Ευρώπης, όπως ο Καναδάς, ο οποίος ήταν παρών στη σημερινή σύνοδο. Απάντησε ότι «ναι, και ο Καναδάς έχει εργαστεί σε θέματα όπως η στρατιωτική εκπαίδευση και ότι υπήρξε “αξιόπιστος σύμμαχος”.

Στη συνέχεια ο Starmer ρωτήθηκε πότε θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο των Ευρωπαίων στον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump. Απάντησε ότι μίλησε με τον Τραμπ χθες το βράδυ, αλλά δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες της συζήτησης. “Δεν θα έκανα αυτό το βήμα σε αυτόν τον δρόμο αν δεν πίστευα ότι θα έφερνε θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη διασφάλιση ότι θα κινηθούμε μαζί”, είπε.

Ερωτηθείς ο Βρετανός πρωθυπουργός αν αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη μιας λειτουργικής ειρήνης μετά την ρήξη Trump – Zelensky την Παρασκευή και αν πείθει περισσότερους ανθρώπους να ενταχθούν στον “συνασπισμό των προθύμων”, απάντησε ότι πιστεύει πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αναλάβει δράση. Είπε ότι η χώρα “το έχει κάνει αυτό ιστορικά… και πρέπει να το ξανακάνουμε, γι’ αυτό και προχωράμε σε αυτό”.

Αναφερόμενος στην «συμμαχία προθύμων» που ανακοίνωσε, είπε ότι πολλές χώρες δήλωσαν σήμερα ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο σχέδιο που αναπτύσσεται, λέγοντας ότι θα αφήσει τις χώρες αυτές να κάνουν τις δικές τους δηλώσεις σχετικά με το πώς θέλουν να συνεισφέρουν.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι αν κάποιες χώρες δεν προχωρήσουν, θα παραμείνουμε στη θέση στην οποία βρισκόμαστε και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα σκόπιμο σχέδιο για να διασφαλίσουμε ότι θα αποκτήσουμε κάποια δυναμική και ρυθμό εδώ. Σκοπός είναι να διατηρήσουμε την ειρήνη και να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στο ίδιο μήκος κύματος με τις ΗΠΑ», κάτι που, όπως είπε, πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανάπτυξης βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για να βοηθήσουν να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης και αν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πιο πραγματική προοπτική πολέμου της Βρετανίας με τη Ρωσία ο Στάρμερ απάντησε ότι το όλο νόημα μιας πιθανής συμφωνίας θα ήταν η διατήρηση της ειρήνης.

«Ο ο τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να υπερασπιστούμε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό. Επειδή το μόνο πράγμα που μας λέει η ιστορία μας είναι ότι αν υπάρξει σύγκρουση στην Ευρώπη, θα ξεβραστεί στις ακτές μας».

“Δεν δέχομαι ότι οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστος σύμμαχος, δεν υπάρχουν δύο χώρες που να είναι τόσο στενά συνδεδεμένες όσο οι δύο χώρες μας”, είπε ο Στάρμερ αναφερόμενος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στο αν αρκεί η «συμμαχία προθύμων». Πρόσθεσε ότι οι σημερινές συζητήσεις έχουν συγκληθεί στη βάση ότι “αυτό είναι ένα σχέδιο προς το οποίο εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ και με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μίλησα με τον Τραμπ χθες το βράδυ”.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σύντομα, προκειμένου να “διατηρήσουν το ρυθμό αυτών των δράσεων” και να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός κοινού σχεδίου, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: “Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι της ιστορίας. Αυτή δεν είναι η στιγμή για περισσότερες συζητήσεις – είναι καιρός να δράσουμε και να ενωθούμε γύρω από ένα νέο σχέδιο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη”.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι όσοι είναι πρόθυμοι θα εντείνουν τον σχεδιασμό τώρα, με πραγματικά επείγοντα χαρακτήρα. Συνέχισε επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο με “μπότες στο έδαφος και αεροπλάνα στον αέρα”.«Η Ευρώπη πρέπει να σηκώσει το μεγάλο βάρος», είπε.

Αλλά η συμφωνία χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ, όπως είπε. “Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω, συμφωνούμε με τον Τραμπ στην επείγουσα ανάγκη για μια βιώσιμη ειρήνη. Τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε μαζί”.

