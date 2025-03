Βίντεο: Καρέ – καρέ η διάσωση κωπηλάτη στον Ειρηνικό Ωκεανό – Έδινε «μάχη» με κυκλώνα για τρεις ημέρες

Ένα αυστραλιανό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης για έναν 44χρονο Λιθουανό κωπηλάτη, που επιχειρούσε ένα σόλο ταξίδι 7.500 μιλίων στον Ειρηνικό Ωκεανό, αφού βρέθηκε παγιδευμένος σε έναν τροπικό κυκλώνα.

Ο Aurimas Mockus, ο οποίος ξεκίνησε από την Καλιφόρνια τον Οκτώβριο, βρισκόταν μόλις λίγες ημέρες μακριά από τον τελικό του προορισμό, το Μπρισμπέιν, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αποστολή του λόγω του κυκλώνα Άλφρεντ.

Ο Mockus ενεργοποίησε τον φάρο έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή, ενώ ένα σωστικό αεροσκάφος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του το Σάββατο, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας.

Ο ίδιος ανέφερε πως ήταν «εξαντλημένος», καθώς παρέμενε εγκλωβισμένος στα επικίνδυνα νερά της Θάλασσας των Κοραλλιών, περίπου 460 μίλια ανοιχτά των ακτών του Κουίνσλαντ.

An Australian warship has rescued a Lithuanian solo rower who encountered a tropical cyclone while attempting to cross the Pacific Ocean from California. pic.twitter.com/OzCBbsU56w



Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν τις επιχειρήσεις διάσωσης, με το πολεμικό πλοίο HMAS Choules του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού να καταφέρνει τελικά να τον σώσει τη Δευτέρα, τρεις ημέρες μετά την έκκληση για βοήθεια.

«Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών στη θάλασσα, η βάρκα του κ. Mockus δεν μπόρεσε να ανακτηθεί, εκτός από δύο κουπιά και ορισμένα προσωπικά αντικείμενα», ανέφερε η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας.

Το πολεμικό πλοίο αναμένεται να μεταφέρει τον Mockus νοτιότερα, πέρα από το Μπρισμπέιν, προς το Σίδνεϊ στη Νέα Νότια Ουαλία, σύμφωνα με τις Αρχές. Ο κωπηλάτης υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι πρώτες εικόνες που δημοσιεύθηκαν τον δείχνουν να περπατά χωρίς βοήθεια και χωρίς εμφανή σημάδια τραυματισμού.

An Australian warship on Monday rescued a Lithuanian solo rower who had encountered a tropical cyclone while attempting to cross the Pacific Ocean from California. https://t.co/8RTonHDz7Y

— NBC News (@NBCNews) March 3, 2025