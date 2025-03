ΗΠΑ: Σάλος με τη «δωρεάν βόλτα» της οικογένειας του Έλον Μασκ με το Air Force One – «Φαίνεται να διαμένουν στον Λευκό Οίκο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε από το πολυτελές θέρετρό του στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο, στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Κυριακής, έχοντας μαζί του κάποιους αναπάντεχους συνεπιβάτες, προκαλώντας σάλο στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος είναι τώρα ειδικός σύμβουλος του Τραμπ και επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), εντοπίστηκε να επιβιβάζεται στο ελικόπτερο Marine One μαζί με τη μητέρα του, Μέι, και τον γιο του, X Æ A-12 (ή αλλιώς Χ).

Πριν από την απογείωση, η μητέρα του Μασκ φάνηκε μέσα από τα παράθυρα του ελικοπτέρου να συνομιλεί με τον γιο και τον εγγονό της.

Μαζί με τους Μασκ, ο πατέρας της Μελάνια Τραμπ, Βίκτορ Κνάβς, ταξίδεψε επίσης με τον Πρόεδρο στον δρόμο επιστροφής προς τον Λευκό Οίκο.

Η διαδρομή περιελάμβανε μια πτήση με το Air Force One από τη Φλόριντα, σε μια στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον, και στη συνέχεια ένα ελικόπτερο, το Marine One, για τον Λευκό Οίκο.

Όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στον Λευκό Οίκο, ο Κνάβς εξήλθε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ και περπάτησε δίπλα του, ενώ οι δημοσιογράφοι έκαναν ερωτήσεις δίχως να λάβουν απαντήσεις.

Ο Μασκ ακολούθησε, τοποθετώντας τον γιο του στους ώμους του και χαιρετώντας τις κάμερες, ενώ η μητέρα του περπατούσε δίπλα του, επίσης χαιρετώντας.

Οι επικριτές του Μασκ αντέδρασαν αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι η μητέρα του έλαβε «μια δωρεάν διαδρομή» με το Air Force One, πληρωμένη από τους φορολογούμενους πολίτες των ΗΠΑ.

Ένας πολιτικός αναλυτής των Δημοκρατικών αντέτεινε στο X: «Αυτό είναι πέρα από το αδιανόητο. Ο Έλον Μασκ, η μητέρα του Μέι και το ένα από τα μικρά του παιδιά μεταφέρθηκαν με το Air Force One και το Marine One κατευθείαν στον Λευκό Οίκο, όπου φαίνεται να διαμένουν».

