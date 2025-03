ReArm Europe: Πόροι έως και 800 δισ. ευρώ από την ΕΕ για αμυντικές επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες με το σχέδιο ReArm Europe για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της και την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να κινητοποιήσουν κοντά σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Τρίτη.

Σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ θα προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις στην άμυνα, καθώς και 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για αυτές τις επενδύσεις, ενώ θα επιδιώξει να κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια, αναφέρει το Reuters.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025