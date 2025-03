Πάπας Φραγκίσκος: «Κοιμήθηκε καλά» μετά τα σοβαρά αναπνευστικά επεισόδια – Τα νεότερα για την υγεία του

Ο Πάπας Φραγκίσκος πέρασε μια ήρεμη νύχτα μετά τα δύο σοβαρά επεισόδια αναπνευστικής ανεπάρκειας που υπέστη τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας.

«Ο Πάπας κοιμήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και τώρα συνεχίζει να αναπαύεται», ανέφερε το Βατικανό το πρωί της Τρίτης.

Pope Francis slept well throughout the night after suffering two respiratory insufficiencies on Monday, according to the Holy See Press Office.https://t.co/upcV9pRZK6 pic.twitter.com/ghhKGxERby

