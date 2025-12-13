Τσεχία: Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις εγγυήσεις για ένα δάνειο προς την Ουκρανία – «Ούτε θα βάλουμε χρήματα σε αυτό το σχέδιο»

Σύνοψη από το

  • Η Τσεχία δεν θ’ αποδεχτεί τις οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις.
  • Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα ένα πολύπλοκο σχέδιο για ένα δάνειο προς την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, περιλαμβάνοντας ωστόσο και εθνικές εγγυήσεις.
  • Ο Μπάμπις ανέφερε σε βίντεο ότι «Δεν θα αποδεχτούμε εγγυήσεις για οτιδήποτε ούτε θα βάλουμε χρήματα σε αυτό (το σχέδιο)».
Enikos Newsroom

διεθνή

Τσεχία: Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις εγγυήσεις για ένα δάνειο προς την Ουκρανία – «Ούτε θα βάλουμε χρήματα σε αυτό το σχέδιο»
Φωτογραφία: Reuters

Η Τσεχία δεν θ’ αποδεχτεί τις οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις, που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους για την οικονομική υποστήριξη της χώρας.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα ένα πολύπλοκο σχέδιο για ένα δάνειο προς την Ουκρανία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, περιλαμβάνοντας ωστόσο και εθνικές εγγυήσεις.

«Δεν θα αποδεχτούμε εγγυήσεις για οτιδήποτε ούτε θα βάλουμε χρήματα σε αυτό (το σχέδιο)», ανέφερε ο Μπάμπις σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Μερτς: «Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά, πλέον, ούτε και σε ειρήνη μόνο» – «Αν πέσει η Ουκρανία» στο στόχαστρο της Ρωσίας θα τεθεί η ΕΕ

«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον και μόνο σε ειρήνη», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ ...
14:30 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Η «Άγρια Δύση» της δωρεάς σπέρματος: Τεράστια μπίζνα ύψους 2 δισ. δολαρίων – Τα «μωρά των Βίκινγκ» και η ανάγκη για όρια

Ένα φαινόμενο με σοβαρές κοινωνικές, ιατρικές και ηθικές προεκτάσεις ήρθε πρόσφατα στο φως μέσ...
13:59 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσική επίθεση – «Μαζικά πλήγματα» σε κρατικές εγκαταστάσεις

Χιλιάδες άνθρωποι σε επτά επαρχίες της Ουκρανίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από...
12:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε κεντρικό δρόμο του Μανχάιμ – Τρεις τραυματίες

Ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον κεντρικό δρόμο Neckarauer Stra...
