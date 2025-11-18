Τρόμος στον δρόμο: Λεωφορείο χωρίς φρένα συγκρούστηκε με δεκάδες οχήματα – Βίντεο με τους επιβάτες να ουρλιάζουν

Τρομακτικές στιγμές βίωσαν οι επιβάτες ενός αστικού λεωφορείου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν το όχημα βγήκε εκτός ελέγχου και παρέσυρε για σχεδόν ένα λεπτό δεκάδες αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, προκαλώντας πανικό και ουρλιαχτά στον δρόμο.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί (τοπική ώρα), στα δυτικά της βραζιλιάνικης πόλης, όταν, όπως δήλωσε ο διαχειριστής του αυτοκινητόδρομου, το λεωφορείο υπέστη βλάβη στα φρένα.

Οι επιβάτες ούρλιαζαν από τον φόβο τους καθώς το λεωφορείο συγκρούστηκε με 15 άλλα οχήματα, μεταξύ αυτών μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, ενώ ο οδηγός προσπαθούσε απεγνωσμένα να αποφύγει άλλους οδηγούς.

Τελικά κατάφερε να σταματήσει το λεωφορείο προσκρούοντας στην είσοδο ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων. Δευτερόλεπτα μετά, οι επιβάτες κατέβηκαν βιαστικά ενώ και ο οδηγός εγκατέλειψε το λεωφορείο.

Το όχημα φαίνεται ότι κινούνταν λίγο κάτω από 50 χλμ/ώρα όταν έγινε η πρώτη σύγκρουση.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, φαίνονται να κρατιούνται από τις χειρολαβές και άλλοι να «σφραγίζουν» το στόμα τους με τα χέρια τους, καθώς συνειδητοποιούν ότι πλησιάζουν σε νέα οχήματα.

Σε ανακοίνωση της, η εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου, Ecovias Raposo Castello, ανέφερε: «Το περιστατικό αφορούσε 16 οχήματα, μεταξύ αυτών ένα λεωφορείο που είχε βλάβη στα φρένα, δύο μοτοσικλέτες και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί δύο σοβαροί τραυματισμοί, δύο μέτριοι και οκτώ ελαφροί. Οι υπόλοιποι δεν τραυματίστηκαν».

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.