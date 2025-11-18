Ανάπλαση του Λόφου του Λυκαβηττού μέσω… Airbnb – Τι προβλέπει η συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων

Συμφωνία για τη χρηματοδότηση εργασιών ανάπλασης στον λόφο του Λυκαβηττού, μέσω του προγράμματος “Athens Partnership”, υπέγραψαν η Airbnb και ο Δήμος Αθηναίων. Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος ενός στοχευμένου προγράμματος αναβάθμισης, για την ευκολότερη πρόσβαση και την καλύτερη εμπειρία των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης της Αθήνας, σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σημεία του κέντρου της.

Ο Λόφος του Λυκαβηττού αποτελεί ένα εμβληματικό σημείο της Αθήνας με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, καθώς το Θέατρο φιλοξενεί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες συναυλίες, φεστιβάλ και ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της πόλης, προσφέροντας ένα μοναδικό πράσινο καταφύγιο στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, , η Airbnb στηρίζει οικονομικά την αποκατάσταση πολλών διαφορετικών σημείων του Λυκαβηττού, συμπεριλαμβανομένου του ξύλινου φράχτη κατά μήκος ολόκληρου του λόφου, ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως φυσική είσοδος αλλά και ως συμβολικό κατώφλι προς ένα από τα πιο εμβληματικά ανοιχτά πολιτιστικά μνημεία της πόλης. Το έργο αυτό αναμένεται να εξασφαλίσει μια πιο ομαλή πρόσβαση για επισκέπτες και κατοίκους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ενός σημαντικού πολιτιστικού και πράσινου τοποσήμου της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας τόνισε σχετικά με τη συνεργασία με την Airbnb: «Ο Λόφος του Λυκαβηττού δεν αποτελεί μόνο ένα πράσινο χώρο αναψυχής για τους Αθηναίους, αλλά κι έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Έχουμε ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας στην περιοχή. Έχουμε φυτέψει περισσότερα από 1.250 νέα δέντρα, έχουμε επισκευάσει δεκάδες ξύλινα γεφυράκια και έχουμε αποκαταστήσει τα αρδευτικά συστήματα στο μεγαλύτερο μέρος του λόφου, τα οποία παρουσίαζαν προβλήματα από τη δεκαετία του 2000. Με τη συνεργασία της Airbnb, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της εικόνας και της πρόσβασης στον Λόφο του Λυκαβηττού, μια περιοχή-σύμβολο της πόλης μας».

H Valentina Reino, Επικεφαλής Public Policy & Campaign για την Airbnb σε Ιταλία, Ελλάδα και Νότια Ευρώπη, δήλωσε για τη συνεργασία με τον Δήμο: «Στην Airbnb πιστεύουμε στη δύναμη των πόλεων και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε σε μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη μορφή ταξιδιού, να αναδεικνύουμε την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και να ενισχύουμε την εμπειρία των επισκεπτών, βελτιώνοντας παράλληλα την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων για την αποκατάσταση του Λόφου του Λυκαβηττού αντικατοπτρίζει έμπρακτα αυτή τη δέσμευση. Με τη συνεισφορά μας στην ανακατασκευή των μονοπατιών, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον για όλους, διατηρώντας παράλληλα έναν από τους πιο εμβληματικούς και πράσινους χώρους της Αθήνας, όπου οι τουρίστες και οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαμβάνουν μια από τις πιο ωραίες θέες της πόλης από ψηλά.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον μοναδικό χαρακτήρα κάθε πόλης, ενθαρρύνουν ουσιαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και συμβάλλουν στη δημιουργία φιλόξενων δημόσιων χώρων που ενώνουν ανθρώπους και κοινότητες».