Θεσσαλονίκη: Μόλις είδε τους αστυνομικούς το έβαλε στα πόδια και άφησε μισή… βαλίτσα κλοπιμαία

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βγαίνοντας από κατάστημα ενδυμάτων, στη θέα των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε.

Πριν την ακινητοποίησή του, πέταξε στο έδαφος τρία κινητά τηλέφωνα, μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων και ένα κατσαβίδι, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα δαχτυλίδι, δύο ρολόγια, δύο κλειδιά αυτοκινήτου, ένα κλειδί από αποθήκη ποτών, ένα τηλεχειριστήριο «immobilizer», καθώς και 140 ναρκωτικά δισκία χωρίς να διαθέτει σχετική ιατρική συνταγή, σύμφωνα με τη voria.gr.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης μετέβη στο ανωτέρω κατάστημα επιβαίνοντας σε ποδήλατο, το οποίο αφαίρεσε από την περιοχή της Άνω Πόλης σε προγενέστερο χρόνο. Τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν και αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοί τους.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (18/11) στην περιοχή της Ανάληψης, 26χρονη συνελήφθη όπου σε βάρος της οποίας εκκρεμεί βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, για το αδίκημα της ληστείας.

Επιπρόσθετα από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», απογευματινές ώρες της 17-11 στον Δενδροπόταμο, 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος προ επικείμενου ελέγχου, τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, προέβαλε αντίσταση. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.