Θεσσαλονίκη: Μόλις είδε τους αστυνομικούς το έβαλε στα πόδια και άφησε μισή… βαλίτσα κλοπιμαία

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βγαίνοντας από κατάστημα ενδυμάτων, στη θέα των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε.

Πριν την ακινητοποίησή του, πέταξε στο έδαφος τρία κινητά τηλέφωνα, μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων και ένα κατσαβίδι, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα δαχτυλίδι, δύο ρολόγια, δύο κλειδιά αυτοκινήτου, ένα κλειδί από αποθήκη ποτών, ένα τηλεχειριστήριο «immobilizer», καθώς και 140 ναρκωτικά δισκία χωρίς να διαθέτει σχετική ιατρική συνταγή, σύμφωνα με τη voria.gr.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης μετέβη στο ανωτέρω κατάστημα επιβαίνοντας σε ποδήλατο, το οποίο αφαίρεσε από την περιοχή της Άνω Πόλης σε προγενέστερο χρόνο. Τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν και αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοί τους.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (18/11) στην περιοχή της Ανάληψης, 26χρονη συνελήφθη όπου σε βάρος της οποίας εκκρεμεί βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, για το αδίκημα της ληστείας.

Επιπρόσθετα από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», απογευματινές ώρες της 17-11 στον Δενδροπόταμο, 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος προ επικείμενου ελέγχου, τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, προέβαλε αντίσταση. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρυολόγημα: Η αρχαία ινδική μέθοδος που ανακουφίζει από τα συμπτώματα – Τεκμηριώνεται επιστημονικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 279 φάρμακα τον Οκτώβριο

Κάρτα αναπηρίας: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις-Πώς θα λειτουργεί για τους χρήστες σύμφωνα με την Μιχαηλίδου

Παγκόσμια Τράπεζα: Αυτός είναι ο νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας

Υπερκρύα μόρια καλίου-καισίου συναρμολογήθηκαν στην απόλυτη θεμελιώδη κατάσταση

Νέα εκστρατεία EVALUSION ClickFix διανέμει κακόβουλα λογισμικά – Τι είναι το Amatera Stealer και το NetSupport RAT
περισσότερα
12:17 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέες παραβάσεις των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, σε σ...
12:09 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο μέχρι την Τετάρτη

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά...
12:06 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ανησυχία για το ψωμί στην Ελλάδα: Γιατί περιέχει περισσότερο αλάτι παρά τη συμφωνία του ΕΦΕΤ με τους φούρνους

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από μελέτη του ΕΦΕΤ για το ψωμί που πωλείται στους φούρνους της ...
12:04 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: 4 συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου – Του χτυπούσαν το κεφάλι στο τιμόνι

Ανατροπή στην υπόθεση με τον θάνατο 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο,  καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα