Μητέρα 4 παιδιών πήγε να καθαρίσει λάθος σπίτι και την σκότωσαν – Ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι

Mια μητέρα τεσσάρων παιδιών, στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στην πόρτα ενός σπιτιού όπου είχε βρεθεί κατά λάθος για να εκτελέσει εργασίες καθαρισμού. Τώρα, ο ιδιοκτήτης της οικίας αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 62χρονος Curt Andersen συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για τον θάνατο της 32χρονης Maria Florinda Ríos Pérez, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο εισαγγελέας της κομητείας Boone.

Η απόφαση του εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας εξήγησε ότι η κατηγορία βασίστηκε σε μια «ολοκληρωμένη αξιολόγηση» που κατέληξε πως οι πράξεις του ιδιοκτήτη δεν καλύπτονταν από τον νόμο «Stand Your Ground» της Ιντιάνα.

«Μόλις είχαμε όλες τις πληροφορίες μπροστά μας, μόλις εξετάσαμε τον νόμο, μόλις εξετάσαμε τον σχετικό νόμο, έγινε ξεκάθαρο ποιος ήταν ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσουμε με αυτή την υπόθεση», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν η απόφαση να ασκηθεί δίωξη ήταν δύσκολη, απάντησε: «Ειλικρινά, δεν ήταν -και δεν θέλω να ακουστώ επιπόλαιος γι’ αυτό- αλλά δεν ήταν μια δύσκολη απόφαση».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Pérez έπεσε νεκρή το πρωί της 5ης Νοεμβρίου προσεγγίζοντας ένα σπίτι στην περιοχή Whitestone της Ιντιανάπολις, όταν προσπάθησε να μπει σε λάθος κατοικία χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που η ίδια και ο σύζυγός της είχαν λάβει για μια εργασία καθαρισμού μέσω της μικρής επιχείρησής τους.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, η γυναίκα θεωρούσε ότι το μεγάλο σπίτι στην περιοχή Whitestown ήταν το νέο σπίτι που είχαν αναλάβει να καθαρίσουν.

Το ζευγάρι είχε ελέγξει δύο φορές τη διεύθυνση στους χάρτες και είχε οδηγήσει γύρω από τη γειτονιά για να βεβαιωθεί ότι βρίσκονταν στο σωστό σημείο, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το IndyStar.

Καθώς προσπαθούσαν να βάλουν τα κλειδιά στην κλειδαριά, μία σφαίρα διαπέρασε την μπροστινή πόρτα και χτύπησε την Pérez.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι έπειτα από κλήση για πιθανή διάρρηξη, βρήκε «μια μεγάλη λίμνη αίματος» στη βεράντα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WTHR. Ο αρχηγός της αστυνομίας, John Jurkash, δήλωσε την Τετάρτη πως ο πυροβολισμός προήλθε «από το εσωτερικό του σπιτιού».

Η πόρτα δεν άνοιξε ποτέ και, σύμφωνα με την αστυνομία που μίλησε στο WRTV, ο Andersen φέρεται να πυροβόλησε πίσω από την πόρτα, χτυπώντας την Pérez στο κεφάλι, ενώ εκείνη στεκόταν δίπλα στον σύζυγό της.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον σύζυγό της, Mauricio Velásquez, γονατιστό, να κρατάει το σώμα της, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα. Η Pérez διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου, και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατός της προήλθε από μία σφαίρα στο κεφάλι.

Νόμιζε πως ήταν διάρρηξη

Ο Andersen είπε στην αστυνομία ότι είχε ξυπνήσει αφού «άκουσε κάτι» και ότι είχε κοιμηθεί μόνο λίγες ώρες εκείνο το βράδυ. Άκουσε φασαρία στην πόρτα και θυμόταν τον ολοένα και πιο έντονο ήχο ενός κλειδιού, εργαλείου ή άλλου αντικειμένου που χρησιμοποιούνταν στην πόρτα, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η φασαρία «τον τρόμαξε», με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο πάνω μέρος της σκάλας και να κοιτάξει προς την είσοδο. Μη γνωρίζοντας τι να κάνει, άρπαξε ένα πιστόλι.

Αφού άκουσε τη φασαρία να γίνεται «όλο και πιο επιθετική», γέμισε το όπλο του, ανέβηκε ξανά στην κορυφή της σκάλας και είπε στη σύζυγό του να πάει σε ασφαλές δωμάτιο.

Στη συνέχεια πυροβόλησε. Έπειτα άκουσε έναν άνδρα που φώναζε και έκλαιγε, σύμφωνα με τις καταθέσεις. Ζήτησε από τη σύζυγό του να καλέσει το 911, και στη συνέχεια εκείνη του έδωσε το τηλέφωνο. «Σας παρακαλώ ελάτε, προσπαθούν να μπουν μέσα», φέρεται να είπε.

Ο Velásquez είπε στην αστυνομία ότι η σύζυγός του είχε προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα με τα κλειδιά για μόλις 30 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό πριν ακουστεί ο πυροβολισμός. Ήταν η πρώτη του μέρα στη δουλειά μαζί της.

«Αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι να υπάρξει δικαιοσύνη γιατί της πήρε τη ζωή, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ανθρώπινο», είπε ο συντετριμμένος σύζυγος στο WRTV.

«Τώρα είμαι πατέρας και μητέρα για τα παιδιά μου, για τις κόρες μου – και αυτός είναι χαρούμενος στο σπίτι», είπε για τον δράστη.