Γιάννης Μπέζος: Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων

Συνέντευξη στο Happy Day έδωσε ο Γιάννης Μπέζος.

«Το έργο μιλάει για την αξιοπρέπεια, μία αξία που συχνά την ξεχνάμε, διότι μας βάζει από κάτω η ζωή και η καθημερινότητα και είναι λίγο σε ύφεση», είπε ο Γιάννης Μπέζος για την παράσταση “Ένας Ήρωας με Παντούφλες”, την οποία και σκηνοθετεί.

«Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι κάποιου είδους προαγωγή, είναι ένας τομέας του θεάτρου. Κάποιος πρέπει να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή βασιλιάς είναι ο ηθοποιός. Κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά και δεν παραβρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο» σημείωσε.

«Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η “συντήρηση” της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα» τόνισε ο ηθοποιός.