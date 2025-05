Τρόμος στον αέρα: Ουρλιαχτά πανικού σε καμπίνα αεροπλάνου εν μέσω σφοδρών αναταράξεων – «Οριακά επέζησα σε αυτή την πτήση»

Ένα ακραία τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε στον εναέριο χώρο της Ινδίας, όταν επιβατική πτήση από το Νέο Δελχί προς το Σριναγκάρ βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρές καταιγίδες, χαλάζι και τελικά πρόσκρουση με πουλί, προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες και φθορές στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πτήση απογειώθηκε από το Νέο Δελχί στις 5:13 μ.μ. τοπική ώρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σριναγκάρ στις 6:30 μ.μ., παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο πιλότος ειδοποίησε εγκαίρως τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Σριναγκάρ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως ανακοίνωσε ο πύργος ελέγχου, «όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς», ενώ το αεροσκάφος έχει τεθεί σε καθεστώς «AOG» (Aircraft on Ground) για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο.



Βίντεο που τράβηξαν επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης καταγράφουν στιγμές πανικού, με κραυγές τρόμου να ακούγονται στην καμπίνα καθώς κεραυνοί φωτίζουν το εσωτερικό του αεροπλάνου.

Παρά τις ζημιές στο ρύγχος του αεροσκάφους, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των 227 επιβατών.

Ο συνδυασμός έντονων αναταράξεων, χαλαζόπτωσης και της τελικής πρόσκρουσης με πουλί προκάλεσε μικρές φθορές και στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

