Βίντεο: Φορτηγό 33 τόνων «καρφώθηκε» σε σπίτι – Ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο

Ένα περιστατικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό 33 τόνων έπεσε με ταχύτητα 80 χλμ/ώρα πάνω σε ένα διώροφο σπίτι, τραυματίζοντας έναν κάτοικο και καταστρέφοντας ολοσχερώς το οίκημα.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Γούντμπερι, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν από τη σφοδρή σύγκρουση.

Βίντεο από κάμερα εντός του φορτηγού, που εξασφάλισε το δίκτυο 6 ABC, καταγράφει τη στιγμή που το φορτηγό κινείται σε δρόμο δύο λωρίδων, εκτρέπεται από την πορεία του, περνά στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει με δύναμη πάνω σε έναν στύλο.

Dashcam video captures the moment a dump truck smashed into a New Jersey home on Tuesday. The driver was trapped in the truck for over two hours before being rescued. Officials said the driver was alert and talking. https://t.co/QTaoMy2yMr pic.twitter.com/330LicHVpf



Στη συνέχεια, όπως δείχνει το βίντεο, το φορτηγό, το οποίο ήταν φορτωμένο με σκυρόδεμα άμμου, συνεχίζει ανεξέλεγκτο διασχίζοντας μπροστινές αυλές, μπαίνει σε ένα δρομάκι, καβαλάει το πεζοδρόμιο και τελικά εισβάλλει με ορμή στον τοίχο του γωνιακού σπιτιού.

Dashcam video shows a dump truck crashing into a house in New Jersey after police believe its driver suffered a medical emergency.

He was trapped inside the vehicle for nearly three hours before first responders were able to rescue him.@ABC News’ @RhiannonAlly reports. pic.twitter.com/v2ar7CjBzn

