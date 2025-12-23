Τραγωδία στο Μεξικό: Συνετρίβη αεροσκάφος του Ναυτικού – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Ένα μικρό αεροσκάφος του Ναυτικού του Μεξικό, που μετέφερε ασθενή ενός έτους μαζί με επτά ακόμη άτομα, συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στο Γκάλβεστον του Τέξας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με δήλωση του Μεξικανικού Ναυτικού στο πρακτορείο Associated Press, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν τέσσερα άτομα και εξακολουθούν να αναζητούν δύο ακόμα που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος. Από τα οκτώ άτομα που επέβαιναν, τέσσερις ήταν αξιωματικοί του Ναυτικού και τέσσερις πολίτες. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι αγνοούνται και ποιοι έχουν σκοτωθεί.

🇺🇸🇲🇽⚡ A Mexican Navy Beechcraft King Air 350i carrying eight people crashed into Galveston Bay on Monday afternoon while approaching Scholes International Airport in heavy fog. The flight was a Mexican military medical evacuation with two pilots and six passengers. pic.twitter.com/1WnJGaqjP3 — Osint World (@OsiOsint1) December 22, 2025

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στη βάση μιας γέφυρας στην παραθαλάσσια περιοχή του Τέξας, περίπου 50 μίλια (80,5 χλμ) νοτιοανατολικά του Χιούστον.

Το Μεξικανικό Ναυτικό ανέφερε ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε ιατρική αποστολή και είχε ένα «ατύχημα», υποσχόμενο διερεύνηση των αιτίων της συντριβής. Οι Αρχές συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης και συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

#BreakingNews: A tragic accident occurred today in #Galveston, #Texas, where a Mexican Navy Beechcraft King Air 350i aircraft crashed into Galveston Bay during its approach to Scholes International Airport. The plane was on a medical support mission, transporting a 1-year-old… pic.twitter.com/aNecZT4C9u — SLCScanner (@SLCScanner) December 23, 2025

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναμένεται να στείλει προσωπικό στη σκηνή, ενώ η Αστυνομία της κομητείας Γκάλβεστον κινητοποίησε ομάδες διάσωσης, drones και περιπολικά. Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή ώστε να μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια οι διασώστες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη συντριβή, όμως η περιοχή αντιμετωπίζει ομίχλη τις τελευταίες ημέρες, με ορατότητα περίπου μισού μιλίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Cameron Batiste από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και οι συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη το πρωί.

πηγές: Associated Press, ΕΡΤ