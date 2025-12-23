Τραμπ για Μαδούρο: «Θα ήταν έξυπνο να εγκαταλείψει την εξουσία» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Δευτέρα πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν «έξυπνο» για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να αποχωρήσει από την εξουσία, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να κρατήσουν είτε να πουλήσουν το πετρέλαιο που έχουν κατασχέσει τις τελευταίες εβδομάδες ανοικτά των ακτών της χώρας.

Η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στο καθεστώς Μαδούρο περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από 24 στρατιωτικά πλήγματα κατά πλοίων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις αυτές.

Ερωτηθείς αν στόχος των ενεργειών αυτών είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, ο Τραμπ απάντησε ότι «πιθανότατα ναι», προσθέτοντας ωστόσο πως «εξαρτάται από τον ίδιο τι θέλει να κάνει». «Νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο να το κάνει. Αλλά θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε πιο αυστηρό τόνο, προειδοποίησε ότι αν ο Μαδούρο «θελήσει να σκληρύνει τη στάση του, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσει να το κάνει», χαρακτηρίζοντάς τον «καθόλου φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών» και «πολύ κακό άνθρωπο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι εμπλέκεται στην παραγωγή κοκαΐνης που, όπως είπε, διοχετεύεται στις ΗΠΑ.

Πέραν των στρατιωτικών ενεργειών, ο Τραμπ έχει ανακοινώσει και «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Την Κυριακή, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ξεκίνησε επιχείρηση καταδίωξης πετρελαιοφόρου σε διεθνή ύδατα κοντά στη χώρα, η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι η δεύτερη μέσα στο Σαββατοκύριακο και η τρίτη σε λιγότερες από δύο εβδομάδες.

Αναφερόμενος στο μέλλον του κατασχεμένου πετρελαίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται είτε να το πουλήσουν είτε να το διατηρήσουν, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων της χώρας.

Reporter: “Is the ultimate goal in Venezuela to force Maduro from power?” President Trump: “Well, I think it probably would… I think it would be smart for him to do that… We’re going to find out.” “Venezuela did terrible things to the United States.” pic.twitter.com/GN1G3Atomy — RedWave Press (@RedWave_Press) December 22, 2025

🚨 HOLY SMOKES! PRESIDENT TRUMP on MADURO: “He can do whatever he wants…we have a massive armada formed. If he wants to do something, play tough? It’ll be the LAST TIME he’s EVER able to play tough.” That’s my president 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/l4QaFPW3W6 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 22, 2025

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP