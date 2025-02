Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 18 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου λόγω βλάβης στα φρένα

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν την Τετάρτη στην Ταϊλάνδη, όταν τα φρένα ενός τουριστικού λεωφορείου έπαψαν να λειτουργούν, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να καταλήξει ανάποδα σε ένα χαντάκι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο λεωφορείο επέβαιναν 49 άτομα, όλοι Ταϊλανδοί, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.

«Ήταν ένας κατηφορικός δρόμος και τα φρένα δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος πριν αυτό ανατραπεί», δήλωσε ο συνταγματάρχης Σόφον Πραμανίχε. Όπως διευκρίνισε, όλοι οι νεκροί ήταν ενήλικες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκαν εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στην επαρχία Πρατσίνμπουρι, περίπου 155 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπανγκόκ, όπου διασώστες και ιατρικό προσωπικό επιχειρούσαν για τη μεταφορά των τραυματιών.

A severe accident occurred when a bus from Bueng Kan province carrying 49 passengers overturned on Highway 304 in Na Di district, Prachin Buri province at 3:35 AM on Weds, Feb 26. There were 18 fatalities and 32 injuries. #thailand #prachinburi #roadaccident pic.twitter.com/EruMwYv6jT



Το λεωφορείο βρισκόταν αναποδογυρισμένο, ενώ γύρω του υπήρχαν διασκορπισμένα συντρίμμια.

A bus rollover accident occurred in Prachinburi Province, Thailand, in the early hours of Wednesday, resulting in 17 fatalities and more than 40 injuries. The injured have been transported to hospitals for treatment. The cause of the accident is currently under investigation,… pic.twitter.com/m47SX3BZv8

