Τραγωδία στην άσφαλτο: Πατέρας και τα δύο παιδιά του κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο – Οι διασώστες δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες

Ένας 43χρονος άνδρας και δύο παιδιά, και τα δύο εννέα ετών, κάηκαν ζωντανοί παγιδευμένοι σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Tesla σε ένα τραγικό ατύχημα στη Δυτική Γερμανία, καθώς δεν ήταν εφικτό να ανοιχτούν οι πόρτες του οχήματος με τις χειρολαβές στις πόρτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Tesla βγήκε από τον δρόμο αφού προσπάθησε να προσπεράσει ένα άλλο όχημα στο Βίλιγκστ και έπεσε σε ένα δέντρο πριν τυλιχτεί στις φλόγες.

«Δυστυχώς, έπιασε φωτιά και τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα απανθρακώθηκαν. Ανάμεσά τους ήταν δύο παιδιά και ένας ενήλικας άνδρας», δήλωσε ο Bernd Pentrop, εκπρόσωπος Τύπου του Αστυνομικού Τμήματος της Περιφέρειας Unna για το Ruhr News.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ένας κάτοικος της περιοχής προσπάθησε απεγνωσμένα να ανοίξει την πόρτα χρησιμοποιώντας τις αναδιπλούμενες λαβές του οχήματος, αλλά δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα παιδί κατάφερε να διαφύγει και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι οι αναδιπλούμενες λαβές των θυρών σε πολλά μοντέλα Tesla σταμάτησαν να λειτουργούν τη στιγμή που διακόπτεται το ρεύμα.

Μόνο από μέσα

Σύμφωνα με την Γερμανική Ένωση Αυτοκινήτων, το χειροκίνητο άνοιγμα των αυτοκινήτων είναι δυνατό μόνο από μέσα, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες διάσωσης για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η εξειδικευμένη ομάδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας θα διεξάγει πλήρη ανάλυση του περιστατικού για να προσδιορίσει τα αίτια της τραγωδίας.

«Στόχος μας είναι να ανασυνθέσουμε πλήρως την πορεία των γεγονότων και να προσδιορίσουμε με σαφήνεια την αιτία», δήλωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής.

Οι χειρολαβές των θυρών της Tesla έχουν τραβήξει την προσοχή τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Bloomberg αποκάλυψε πολλά ατυχήματα στα οποία επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα στο ηλεκτρικό όχημα, μετά από ένα ατύχημα, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μην μπορούν να τους απεγκλωβίσουν.

Ο Max Walsh, ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας από τη Βιρτζίνια, θυμήθηκε ένα περιστατικό στο οποίο έπρεπε να σπάσει το παράθυρο για να σώσει τον οδηγό από ένα φλεγόμενο Tesla Model Y.

Μέχρι να καταφέρουν ο Walsh και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να φτάσουν στη σύζυγο του οδηγού, αυτή υπέστη μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες από τον καπνό και σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπό της.

«Θα είχαν σωθεί»

Ο Walsh είπε ότι αν κατάφερνε να ανοίξει την πόρτα, θα μπορούσε να τους βγάλει «και τους δύο έξω πριν καν φτάσει η πυροσβεστική υπηρεσία».

Μετά την αναφορά, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα σχετικά με αναφορές ότι οι ηλεκτρονικές χειρολαβές θυρών μπορεί να καταστούν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η διοίκηση σημείωσε ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα από μέσα, αλλά οι οδηγίες στο εγχειρίδιο είναι περίπλοκες και «μπορεί να μην είναι πολύ γνωστές στους ιδιοκτήτες», σύμφωνα με το 20 Minuten.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Tesla, Franz von Holzhausen, δήλωσε στο Bloomberg την Τετάρτη ότι η εταιρεία επιδιώκει να επανασχεδιάσει τις χειρολαβές θυρών μετά τις αναφορές για περιστατικά.