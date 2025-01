Τραμπ: «Τα drones δεν ήταν εχθρός» – Η αόριστη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που προκαλεί ερωτήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι μυστήριες και ανεξήγητες θεάσεις drones πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ δεν ήταν ο «εχθρός» και είχαν εξουσιοδοτηθεί για να διεξάγουν «έρευνες».

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, ανέφερε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε εξουσιοδοτηθεί να πετάξει τα drones για «έρευνες και διάφορους άλλους λόγους».

Η Λίβιτ είπε ότι πολλά από τα drones ανήκαν επίσης σε «χόμπιστες, ιδιώτες που απολαμβάνουν την πτήση drones» και ισχυρίστηκε ότι «με τον καιρό, τα πράγματα χειροτέρεψαν λόγω περιέργειας».

Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες είχαν έρθει «απευθείας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τις οποίες μόλις μοιράστηκαν μαζί μου στο Οβάλ Γραφείο».

Οι δηλώσεις της Λίβιτ έρχονται μήνες μετά την πρώτη εμφάνιση των drones τον Νοέμβριο, όταν πετούσαν πάνω από στρατιωτικές βάσεις και στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Μπέιντμινστερ, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές απειλές από χώρες του εξωτερικού, που παρακολουθούσαν τους Αμερικανούς πολίτες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε το κοινό ότι «αυτά δεν ήταν ο εχθρός», αλλά δεν αποκάλυψε ποιος χρησιμοποιούσε τα drones ή τι είδους έρευνα διεξαγόταν. «Ύστερα από έρευνες και μελέτη, τα drones που πετούσαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ, σε μεγάλους αριθμούς, είχαν εξουσιοδοτηθεί να πετούν από την FAA για έρευνες και διάφορους άλλους λόγους», δήλωσε η Λίβιτ, διαβάζοντας τη δήλωση του Τραμπ στην πρώτη της ενημέρωση.

Η αόριστη εξήγηση του Λευκού Οίκου, όπως σχολιάζει η Daily Mail, έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερα ερωτήματα, ειδικά αφού η FAA δεν είχε αναφέρει προηγουμένως την υποτιθέμενη συγκεκριμένη έρευνα.

Τον περασμένο μήνα, η FAA απέδωσε τις θεάσεις σε «νόμιμα εμπορικά drones, drones για χόμπι, drones της αστυνομίας, αεροσκάφη με πλήρωμα, ελικόπτερα και αστέρια που αναφέρθηκαν λανθασμένα ως drones».

Η υπηρεσία εξέδωσε στη συνέχεια προσωρινή απαγόρευση πτήσης drones, αλλά καθώς οι αναφορές συνεχίζονταν, προειδοποίησε ότι «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θανατηφόρα δύναμη» εναντίον drones που συνιστούν «άμεση απειλή για την ασφάλεια».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις για κάτι ύποπτο σχετικά με τις θεάσεις, αφού τα drones είχαν συνδεθεί με το Ιράν και την Κίνα, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να επαληθεύσει καμία από τις χιλιάδες αναφορές για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Εκείνη την περίοδο, ορισμένοι, υπό τον αυξανόμενο προβληματισμό, είχαν καλέσει την κυβέρνηση Μπάιντεν να καταρρίψει κάποιο απ’ αυτά τα UAV έτσι ώστε να το εξετάσουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ένας εξ αυτών ήταν και ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Ενημερώστε το κοινό, και μάλιστα τώρα. Διαφορετικά, καταρρίψτε τα!», είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social.



Η ανακοίνωση της Τρίτης, αν και ασαφής, εκπληρώνει την υπόσχεση του Τραμπ πριν από τις εκλογές να αποκαλύψει την πηγή των drones όταν θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την πρώτη ημέρα του στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ξεκινούσε έρευνες για τη μυστηριώδη δραστηριότητα των drones και θα έβαζε την επικεφαλής του προσωπικού του, Σούζι Γουάιλς, στην υπόθεση.

«Θα ήθελα να μάθω τι είναι και να το πω στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, θα ήθελα να το κάνω αυτό», είπε. «Μπορούμε να μάθουμε τι ήταν αυτό, Σούζι; Γιατί δεν το μάθαμε αμέσως;»

Οι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν αρκετές συναντήσεις στο Κογκρέσο τον Δεκέμβριο για να συζητήσουν τις παράξενες θεάσεις drones, με το FBI να δηλώνει αρχικά ότι έλαβε περισσότερες από 3.000 αναφορές σε μία εβδομάδα.

Το FBI επίσης παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε ποιος βρισκόταν πίσω από τα ιπτάμενα αντικείμενα, ενώ ο στρατός των ΗΠΑ επέμεινε ότι δεν ήταν υπεύθυνος. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε το αμερικανικό κοινό ότι παρακολουθούσε στενά την κατάσταση.

Ωστόσο, η Λίβιτ ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ερευνήσει και μελετήσει τα γεγονότα, διαπιστώνοντας ότι είχαν εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνηση.

Ο Μάικλ Μέλχαμ, δήμαρχος του Μπελβίλ, έγραψε στο X, μετά τις δηλώσεις της Λέβιτ: «Μας λέγανε επανειλημμένα, “Αυτά δεν είναι ομοσπονδιακές επιχειρήσεις” και “Δεν είναι περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησής μας” και εγώ συνέχιζα να λέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα drones δεν είναι ανάδοχοι αμυντικής βιομηχανίας».

«Η ερώτηση παραμένει, γιατί τόσα πολλά [drones] πετούν πάνω από τόσο πυκνοκατοικημένες περιοχές;»

#NJDrones We were repeatedly told, “These are NOT Federal Operations” and “Not our Government Assets” and I kept saying that doesn’t mean the drones aren’t a defense contractor. The question remains, why are so many flying over such densely populated areas?

— Michael Melham (@michaelmelham) January 28, 2025