OpenAI: Ο Σαμ Άλτμαν με το ChatGPT Gov ενισχύει τη σχέση του με την κυβέρνηση Τραμπ – Το νέο κινεζικό AI μοντέλο που ισχυρίζεται ότι υπερτερεί του DeepSeek

Η OpenAI παρουσίασε μια νέα εκδοχή του δημοφιλούς chatbot της, σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες της αμερικανικής κυβέρνησης. Το νέο μοντέλο, ChatGPT Gov, διαφημίζεται πως θα έχει ενισχυμένα μέτρα κυβερνοασφάλειας που επιτρέπουν στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να παρέχουν ευαίσθητες πληροφορίες με ασφάλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η κυκλοφορία του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, σημειώνει το Reuters, σηματοδοτεί την ενίσχυση των δεσμών της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ και ήρθε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του CEO Σαμ Άλτμαν, ο οποίος δήλωσε σε μια ανάρτησή του στο X ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε «κάποιες νέες κυκλοφορίες».

Η δήλωση αυτή ακολούθησε τις αναταράξεις που προκάλεσε η εφαρμογή της DeepSeek, μιας νέας κινεζικής AI startup, η οποία ξεπέρασε το ChatGPT σε λήψεις από το App Store της Apple, προκαλώντας έτσι αναστάτωση στις τιμές των μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η DeepSeek, που ο Άλτμαν αποκάλεσε «νέο ανταγωνιστή» της OpenAI, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην αγορά, με τις μετοχές των εταιρειών AI και άλλων σχετικών επιχειρήσεων να χάνουν αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων τη Δευτέρα.

deepseek’s r1 is an impressive model, particularly around what they’re able to deliver for the price.

we will obviously deliver much better models and also it’s legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.

— Sam Altman (@sama) January 28, 2025