Βίντεο: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος F-35 στην Αλάσκα – Σώος ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη κατά τη διάρκεια άσκησης σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα χθες Τρίτη (28/1), με τον πιλότο να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του, σύμφωνα με τη διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο χειριστής αντιμετώπισε «δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης», πάντως ήταν σε θέση να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, δήλωσε ο σμήναρχος Πολ Τάουνσεντ, διοικητής της 354ης πτέρυγας μάχης της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Η συντριβή έγινε κατά την προσγείωση έπειτα από άσκηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk

— BNO News (@BNONews) January 29, 2025