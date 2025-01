DeepSeek: Ποια είναι η «μπλε φάλαινα» που τρομάζει τους μεγάλους παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης – Η κινεζική startup που εκθρονίζει τη Silicon Valley

Η DeepSeek, μια κινεζική startup που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έκανε την εμφάνισή της με μια νέα δωρεάν εφαρμογή AI, η οποία κατέκτησε την κορυφή του App Store της Apple στις ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο χρηματιστήριο και ταρακούνησε συθέμελα την πρωτοκαθεδρία των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας.

Η επιτυχία αυτή προκάλεσε σοκ στη Silicon Valley, φέρνοντας σοβαρές συνέπειες για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, με τις μετοχές τους να καταγράφουν σημαντική πτώση. Η Nvidia, συγκεκριμένα, υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, σύμφωνα με το Bloomberg, χάνοντας σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί το νέο μοντέλο R1 της DeepSeek, το οποίο θεωρείται ικανό να ανταγωνιστεί τα μοντέλα της OpenAI, ενώ η στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει δωρεάν την τεχνολογία της έχει προκαλέσει ανησυχία στις μεγάλες τεχνολογικές δυνάμεις και επηρεάζει την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η εφαρμογή της DeepSeek, η οποία χρησιμοποιεί το μοντέλο R1, σημείωσε τα περισσότερα downloads στο App Store της Apple στις ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας αντιδράσεις στη Silicon Valley.

Η επιτυχία της DeepSeek είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι εντελώς δωρεάν για τους χρήστες, σε αντίθεση με τον βασικό ανταγωνιστή της, την OpenAI, που χρεώνει 20 δολάρια τον μήνα για την πρόσβαση στα πιο ισχυρά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) της.

Το γεγονός αυτό, ότι η DeepSeek δεν επιβαρύνει τους χρήστες με συνδρομές, φαίνεται να της εξασφαλίζει μια ισχυρή θέση στην αγορά – τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναγνώρισε την πρόκληση -και την επιτυχία της DeepSeek- που δημιουργεί η εμφάνιση ενός νέου ανταγωνιστή στην αγορά. «Είναι προφανές ότι θα παραδώσουμε πολύ καλύτερα μοντέλα και επίσης είναι αναζωογονητικό να έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή».

