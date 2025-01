Βίντεο: Γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο καταδιώκεται από την αστυνομία με… περιπολικό – «Γιατί δεν βγήκαν από το αυτοκίνητο να τρέξουν πίσω της;»

Μια ασυνήθιστη αστυνομική καταδίωξη έλαβε χώρα στο Σέφιλντ της Βρετανίας, όταν γυναίκα που κατηγορείται για κλοπή κατάφερε να ξεφύγει δύο φορές από τους αστυνομικούς, οδηγώντας το αναπηρικό της αμαξίδιο.

Το βίντεο από την καταδίωξη, που εκτυλίχθηκε την Κυριακή, δείχνει τη γυναίκα να προσπαθεί να ξεφύγει από το περιπολικό, με τις σειρήνες να ηχούν.

A police TPAC on a wheelchair isn’t something you see everyday day 🤣 pic.twitter.com/ng0fqI18b9

— Mark Russell (@Mark4Hitchin) January 27, 2025