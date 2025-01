Σελένα Γκόμεζ: «Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι δέχονται επίθεση» – Τα δάκρυα για τις πολιτικές απέλασης του Ντόναλντ Τραμπ

Η Σελένα Γκόμεζ εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και την αγωνία της για τις επιπτώσεις που έχουν οι αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε ως story στο Instagram.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της τη Δευτέρα και στη συνέχεια διαγράφηκε, η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανίστηκε δακρυσμένη, ζητώντας συγγνώμη από τους ακολούθους της και εκφράζοντας την απόγνωσή της.

«Λυπάμαι τόσο πολύ. Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι δέχονται επίθεση», δήλωσε η Γκόμεζ. «Τα παιδιά… δεν μπορώ να καταλάβω», είπε η 32χρονη.

«Λυπάμαι τόσο πολύ, θα ήθελα να μπορούσα να κάνω κάτι για τα παιδιά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσπαθήσω τα πάντα, το υπόσχομαι». Στο βίντεο, η Γκόμεζ είχε γράψει τη φράση «Λυπάμαι» και πρόσθεσε το emoji της μεξικανικής σημαίας.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

