Τραμπ: Πιέζει για να αλλάξει η συνταγή της Coca-Cola στις ΗΠΑ – Το συστατικό που θέλει να αντικατασταθεί γιατί «είναι απλώς καλύτερο»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη μέσω του Truth Social ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με στελέχη της Coca-Cola, τα οποία -όπως υποστηρίζει- συμφώνησαν να παρασκευάζουν το δημοφιλές αναψυκτικό με «πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο» στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ακριβώς συμβαίνει με την Coca-Cola στο Μεξικό.

«Μίλησα με την Coca-Cola για να χρησιμοποιήσει πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στην Coca-Cola στις Ηνωμένες Πολιτείες, και συμφώνησαν να το κάνουν», έγραψε ο Τραμπ.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Coca-Cola», πρόσθεσε.

Παρότι είναι γνωστό ότι ο Τραμπ προτιμά την Diet Coke (Light στην Ελλάδα), η οποία περιέχει ασπαρτάμη ως υποκατάστατο ζάχαρης, σχολίασε με ενθουσιασμό: «Αυτή θα είναι μια πολύ καλή κίνηση εκ μέρους τους – Θα το δείτε. Είναι απλώς καλύτερο!»

Η Coca-Cola δεν επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να αλλάξει τη συνταγή του πιο εμπορικού της προϊόντος.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων: «Εκτιμούμε τον ενθουσιασμό του Προέδρου Τραμπ για την εμβληματική μας μάρκα Coca-Cola», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Περισσότερες λεπτομέρειες για νέες καινοτόμες προτάσεις στη σειρά προϊόντων Coca-Cola θα κοινοποιηθούν σύντομα».

Όπως σημειώνει η Washington Posto, η ανακοίνωση φέρει έντονα το προσωπικό στίγμα του Τραμπ: πίεση σε ιδιωτική εταιρεία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη θέλησή του, και δημόσια αναγγελία με που προκαλεί θόρυβο παρά είναι ουσιώδης.

Η κίνηση αυτή, συνεχίζει η εφημερίδα, θυμίζει την πρόσφατη καμπάνια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργού Υγείας και Υπηρεσιών Ανθρώπου, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία «Make America Healthy Again» και προωθεί την κατάργηση τεχνητών χρωστικών και πρόσθετων από τα τρόφιμα.

Στην έκθεση της «MAHA Commission» του Μαΐου, το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης εντοπίζεται ως παράγοντας παχυσαρκίας και συναφών ασθενειών, αν και επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι διατροφικές διαφορές με τη ζάχαρη είναι ελάχιστες.

“I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj

— The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025