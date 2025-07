Συρία: «Προτεραιότητα η προστασία των Δρούζων – Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο» λέει ο αλ Σάρα – Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία

Ο Πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η προστασία των Δρούζων πολιτών και των δικαιωμάτων τους αποτελεί «προτεραιότητα», την ώρα που το Ισραήλ δεσμεύεται να καταστρέψει τις κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας που επιτίθενται στους Δρούζους στα νότια της χώρα.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, το πρώτο μετά τις ισχυρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Δαμασκό την Τετάρτη, ο αλ-Σάρα απευθύνθηκε στους Δρούζους πολίτες λέγοντας: «Απορρίπτουμε κάθε απόπειρα να σας σύρουν στα χέρια ενός εξωτερικού παράγοντα».

«Δεν ανήκουμε σε εκείνους που φοβούνται τον πόλεμο. Περάσαμε τη ζωή μας αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και υπερασπιζόμενοι τον λαό μας, αλλά βάλαμε τα συμφέροντα των Σύρων πάνω από το χάος και την καταστροφή», πρόσθεσε.

«Ο συριακός λαός δεν φοβάται τον πόλεμο και είναι έτοιμος να πολεμήσει αν απειληθεί η αξιοπρέπειά του», τόνισε.

A statement just made by Syrian President Ahmad al-Sharaa on the attacks by “the Israeli entity” & Israel-backed Druze rebels in Sweida. “You may be able to start a war but it’s not easy to control its consequences.” “We won’t give them a chance to start a war in our land.” pic.twitter.com/BHanKZH34E — Hassan I. Hassan (@hxhassan) July 17, 2025



Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι επιχειρεί να διαρρήξει την ενότητα της Συρίας και να μετατρέψει τη χώρα σε «θέατρο χάους», υποστηρίζοντας ότι οι Σύροι απορρίπτουν τη διχόνοια.

«Αναθέσαμε στις τοπικές φατρίες και στους πνευματικούς ηγέτες των Δρούζων την ευθύνη της διατήρησης της ασφάλειας στη Σουέιντα, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη να αποφευχθεί η διολίσθηση της χώρας σε νέο πόλεμο», ανέφερε.

Ισραηλινές επιθέσεις στην Δαμασκό

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις κατέστρεψαν τμήμα του υπουργείου Άμυνας της Συρίας, στην Δαμασκό και έπληξαν στόχους κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ το Ισραήλ απαίτησε την αποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων από τη Σουέιντα και δεσμεύθηκε να προστατεύσει τους Δρούζους της περιοχής.

Israel has declared war on Syria, launching a massive terrorist attack on Damascus, bombing the Ministry of Defense and striking near the presidential palace. This is an open act of expansionism aimed at stealing Syria’s southern lands and natural resources. pic.twitter.com/qJM5BizBdY — Anonymous (@YourAnonCentral) July 16, 2025



Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι στόχος υπήρξε η είσοδος του αρχηγείου του συριακού στρατού στην Δαμασκό, καθώς και στρατιωτικός στόχος κοντά στο προεδρικό μέγαρο.

Israel attacked Damascus, Syria, without any provocation Recently, a regime change took place in Syria & new leader also met Trump, no reason for Israel to attack Netanyahu waging wars just to stay in power. Actually Israel needs a regime change urgently for World peace 🙌 pic.twitter.com/KK9KNeWrVg — 🐧 (@DrJain21) July 16, 2025



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συριακές δυνάμεις δεν απέτρεπαν τις επιθέσεις εναντίον των Δρούζων και αποτελούσαν μέρος του προβλήματος.

🚨 Breaking: More Israeli attacks on military targets in Damascus, capital of Syria 👇 Israel is the only country that cares about the massacre of the Druze, and is intervening to stop it. pic.twitter.com/nBytNfKlvV — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 16, 2025



Η στρατιωτική αυτή κλιμάκωση συνιστά σοβαρή αλλαγή στάσης από το Τελ Αβίβ απέναντι στη νέα ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας, παρά την πρόσφατη προσέγγισή της με τις ΗΠΑ και τις αναδυόμενες επαφές ασφαλείας με το Ισραήλ.

Περιγράφοντας τις νέες αρχές της Συρίας ως «καμουφλαρισμένους τζιχαντιστές», το Ισραήλ ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη νότια Συρία και δεσμεύθηκε να προστατεύσει τους Δρούζους, ενθαρρυμένο και από τις εκκλήσεις της δικής του Δρούζικης μειονότητας.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη νότια Συρία να μετατραπεί σε προπύργιο τρομοκρατίας», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Παρέμβαση Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε: «Έχουμε μιλήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις συγκρούσεις στη Συρία. Έχουμε συμφωνήσει σε συγκεκριμένα βήματα που θα θέσουν τέλος σε αυτήν την ανησυχητική και τρομακτική κατάσταση απόψε».

We have engaged all the parties involved in the clashes in Syria. We have agreed on specific steps that will bring this troubling and horrifying situation to an end tonight. This will require all parties to deliver on the commitments they have made and this is what we fully… — Marco Rubio (@marcorubio) July 16, 2025



Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη για να εξετάσει την κρίση, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Το Συμβούλιο πρέπει να καταδικάσει τα βάρβαρα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον αθώων πολιτών σε συριακό έδαφος» δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά ενάντια σε κάθε τρομοκρατική απειλή στα σύνορά του, οπουδήποτε και οποτεδήποτε».

Κλιμάκωση

Σύμφωνα με το Συριακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 169 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα, ενώ πηγές ασφαλείας ανεβάζουν τον αριθμό στους 300. Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς.

Το νέο πολιτικό καθεστώς της Συρίας, στο οποίο κυριαρχούν σουνιτικά ισλαμικά κόμματα, αντιμετωπίζει δυσπιστία από θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες.

Οι φόβοι αυτοί επιδεινώθηκαν τον Μάρτιο, από τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ενόπλων ομάδων προσκείμενων στον έκπτωτο πρόεδρο Άσαντ, οι οποίες κατέληξαν σε σφαγές εκατοντάδων πολιτών της αλαουιτικής μειονότητας, στην οποία ανήκει και ο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Οι Δρούζοι -οπαδοί ενός θρησκευτικού δόγματος που αποτελεί παρακλάδι του Ισλάμ- ζουν διασκορπισμένοι μεταξύ Συρίας, Λιβάνου και Ισραήλ.

Έπειτα από εκκλήσεις στο Ισραήλ να στηρίξει τους Δρούζους της Συρίας, δεκάδες Ισραηλινοί Δρούζοι πέρασαν την Τετάρτη τα σύνορα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, και ενώθηκαν με Δρούζους στην πλευρά της Συρίας.

BREAKING: Hundreds of young Israeli Druze men have broken through the border fence and entered southern Syria to join ranks with the Syrian Druze defending their home towns against the attacks from Damascus pic.twitter.com/VzyzKE2OOU — Visegrád 24 (@visegrad24) July 16, 2025



Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός εργάζεται για τη διάσωση των Δρούζων και κάλεσε τους Ισραηλινούς Δρούζους να μην περάσουν τα σύνορα. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών που διέσχισαν τη μεθόριο.

Ο Ισραηλινός Δρούζος Φαέζ Σκχέιρ δήλωσε: «Η οικογένειά μου είναι στη Συρία – η σύζυγός μου είναι στη Συρία, οι θείοι μου είναι από τη Συρία, η οικογένειά μου είναι στη Σουέιντα. Δεν αντέχω να τους βλέπω να σκοτώνονται. Τους έδιωξαν από τα σπίτια τους, λεηλάτησαν και έκαψαν τα σπίτια τους, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα».

Εύθραυστη, νέα εκεχειρία

Ανώτεροι Σύροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ηγετικά πρόσωπα της Δρούζικης κοινότητας ανακοίνωσαν νέα εκεχειρία την Τετάρτη, έπειτα από ημέρες συγκρούσεων που απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα τη μεταπολεμική πολιτική μετάβαση της χώρας και να φέρουν πιο άμεση εμπλοκή του Ισραήλ.

Φάλαγγες κυβερνητικών στρατευμάτων ξεκίνησαν να αποχωρούν από τη Σουέιντα, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν η συμφωνία -που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από Δρούζο θρησκευτικό ηγέτη- θα τηρηθεί.

Η προηγούμενη εκεχειρία, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, κατέρρευσε γρήγορα, ενώ ο σεΐχης Χικμάτ αλ-Χίτζρι, εξέχων ηγέτης των Δρούζων, αποκήρυξε τη νέα συμφωνία.

Οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την ανακοίνωση της νέας εκεχειρίας.

