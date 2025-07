Ιράκ: Εμπορικό κέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες – Τουλάχιστον 50 νεκροί

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη αλ-Κουτ, στα ανατολικά του Ιράκ, μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πενταώροφο κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ωστόσο, σύμφωνα με το INA, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι «τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν εντός 48 ωρών».

At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq's Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.

