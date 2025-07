Βίντεο: Τρακτέρ εκτοξεύεται και «καρφώνεται» σε σπίτι έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από πρατήριο καυσίμων στο Τσέστερ, στην Βρετανία, όταν ένα ασημί αυτοκίνητο Mercedes παραβίασε κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με ένα τρακτέρ, προκαλώντας την εκτροπή του από τον δρόμο και τη βίαιη πρόσκρουσή του σε παρακείμενο σπίτι.

Το περιστατικό, που συνέβη την 1η Απριλίου, καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου και δείχνει το κίτρινο τρακτέρ να τινάζεται από τη σύγκρουση, να χάνει για λίγο επαφή με το έδαφος και στη συνέχεια, να κατευθύνεται με ορμή σε ένα σπίτι, διαλύοντας τον μπροστινό φράχτη και καταρρίπτοντας μέρος της πρόσοψής του.

Στο βίντεο φαίνονται καπνοί να αναδύονται από το σημείο της πρόσκρουσης και μια λάμψη στο εσωτερικό της καμπίνας.

Out-of-control tractor ploughs into house after veering off course pic.twitter.com/c80Iilgf6L

— The Sun (@TheSun) July 16, 2025