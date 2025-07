Τραμπ: H Χαμάς θέλει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Άρση κυρώσεων στο Ιράν την κατάλληλη στιγμή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος τη Δευτέρα (7/7) ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς είναι έτοιμο να δεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, παρόντος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσκεκλημένου του στον Λευκό Οίκο.

«Θέλουν συνάντηση και θέλουν κατάπαυση του πυρός», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε στην αμερικανική προεδρία με παρόντα τον ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως συνεχίζει να είναι εφικτή η λεγόμενη λύση των δυο κρατών στο Μεσανατολικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιορίστηκε να πει «δεν ξέρω», παραπέμποντας στον ισραηλινό πρωθυπουργό — ο οποίος απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό.

Previous #Israel–#Hamas deal stalled when #Netanyahu rejected next steps. New deal must be better structured to prevent backing out.

