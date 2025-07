ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης – ΒΙΝΤΕΟ

Την πρόταση του να είναι υποψήφιος ο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης κατέθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο της συνάντησης του με τον Αμερικναό Πρόεδρο στην Ουάσιγκτον την Δευτέρα (7/7).

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους δημοσιογράφους πριν από το δείπνο τους στον Λευκό Οίκο, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σε δηλώσεις του την εκτίμησή του για τον Αμερικανό ηγέτη εκ μέρους των Ισραηλινών, καθώς και των Εβραίων σε όλο τον κόσμο.

Ο Νετανιάχου επαίνεσε την «επιδίωξη του Τραμπ για ειρήνη και ασφάλεια, στην οποία ηγείται σε πολλές χώρες, αλλά τώρα, ειδικά στη Μέση Ανατολή».

«Οι ομάδες μας μαζί αποτελούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες», είπε ο Νετανιάχου, τονίζοντας τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Σφυρηλατεί την ειρήνη αυτή τη στιγμή, σε μια χώρα, σε μια περιοχή μετά την άλλη», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου στη συνέχεια παρουσίασε στον Τραμπ μια επιστολή που έστειλε στην επιτροπή του βραβείου Νόμπελ με την οποία πρότεινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το βραβείο ειρήνης.

«Το άξιζε και πρέπει να το πάρετε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Ουάου», απάντησε ο Τραμπ. «Προερχόμενος από εσάς συγκεκριμένα, αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Benjamin Netanyahu met Donald Trump at the White House, praised him and his leadership, and nominated Trump for the Nobel Peace Prize – Israel now out of any tariff punishment pic.twitter.com/Mu4fmEMAHa

— Mihir Jha (@MihirkJha) July 8, 2025