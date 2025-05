Τραμπ για τις εχθροπραξίες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν: «Ελπίζω πως αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (6/5) πως ελπίζει ότι οι εχθροπραξίες που ξέσπασαν ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν «θα τελειώσουν πολύ γρήγορα», ενώ το Πακιστάν εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού στο ινδικό έδαφος σε αντίποινα για σειρά πυραυλικών πληγμάτων από ινδικά αεροσκάφη.

«Είναι κρίμα, άκουσα γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο.

«Ξέρετε, πολεμάνε εδώ και δεκαετίες και αιώνες εκεί πέρα, αν το σκεφτείτε», συνέχισε και πρόσθεσε «απλά ελπίζω πως αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Η Ινδία ανακοίνωσε πως διεξήγαγε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο Πακιστάν, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια έχει ανέβει κατακόρυφα έπειτα από φονική επίθεση την 22η Απριλίου. Το Ισλαμαμπάντ διεμήνυσε πως θα «ανταποδώσει».

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε πως ο πακιστανικός εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού εναντίον του ινδικού εδάφους.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη καλέσει το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν για να εξευρεθεί «υπεύθυνη λύση» στις διαφορές τους. Το Νέο Δελχί απείλησε πως «έκοψε το νερό» που αρδεύει το πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για τη φονική επίθεση στο ινδικό Κασμίρ.

