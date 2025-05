Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί από το ινδικό πυραυλικό χτύπημα – Ένα παιδί μεταξύ των θυμάτων

Τουλάχιστον τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν στους ινδικούς βομβαρδισμούς οι οποίοι εξαπολύθηκαν εναντίον «πολιτικών» στόχων στο Πακιστάν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, δήλωσε ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ στο Γαλλικό Πρακτορείο, λίγη ώρα αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του έπληξαν «τρομοκρατικές εγκαταστάσεις» στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

BREAKING: India has just attacked Pakistan, firing missiles at 9 sites, both in Pakistan and Kashmir, in what they call Operation Sindoor.

– Pakistan says they will respond.

– Flights have been diverted inside of Pakistan.

The World certainly doesn’t seem more peaceful in the… pic.twitter.com/ogtHesNhGR

