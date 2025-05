Πακιστάν: Εκρήξεις στο πακιστανικό Κασμίρ – Αναφορές για πυραυλική επίθεση από την Ινδία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ, κοντά στην πόλη Μουζαφαραμπάντ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

For global peace: Islamabad vows “full force” retaliation as explosions rock the… pic.twitter.com/KURLhexnnD

India slams missiles into Bahawalpur, Kotli, and Azad Kashmir, Pakistan confirms. Experts roar: “This is Modi’s gauntlet—Pakistan’s cornered.”

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε τρεις τοποθεσίες, μεταδίδει η πακιστανική κρατική τηλεόραση.

INDIA STRIKES PAKISTAN WITH MISSILES IN THREE LOCATIONS : MUZAFFARABAD, BAHAWALPUR AND KOTLI 🔥 pic.twitter.com/dOZ4U4r8Kx

