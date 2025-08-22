Τραμπ για Πούτιν-Ζελένσκι: «Είναι σαν το λάδι με το ξύδι, δεν τα πάνε πολύ καλά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί σε μία συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 95 φάρμακα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται την Δευτέρα το απόγευμα

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε το αργό κινητό σας να «τρέχει»
περισσότερα
19:15 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου κατά ΟΗΕ: Κατάφωρο ψέμα ο λιμός στην Γάζα

«Κατάφωτο ψέμα» χαρακτηρίζει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου την απόφαση φορέα του ΟΗΕ να ...
18:26 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Δανία: Η κυβέρνηση καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα πως θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου...
18:03 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Επιτόκια: «Μήνυμα» μείωσης από τον πρόεδρο της FED – Η αντίδραση των αγορών

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε τόσο ασταθή βάση που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ίσως χρειαστ...
17:40 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Τρόμος στον αέρα: Επιβάτες ουρλιάζουν έπειτα από σφοδρές αναταράξεις – Τραντάχτηκε ολόκληρο το αεροπλάνο – Βίντεο

Οι επιβάτες μιας πτήσης της Wizz Air από την Ισπανία προς τη Ρώμη έζησαν στιγμές απόλυτου τρόμ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο