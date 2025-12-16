Τραμπ: Διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου την Τετάρτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Τρίτη,  ότι θα απευθυνθεί στο έθνος, από τον Λευκό Οίκο, αύριο, Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του. Ωστόσο, οι σύμβουλοί του τον έχουν ενθαρρύνει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο θέμα του κόστους ζωής, καθώς η άποψη των Αμερικανών για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί την οικονομία έχει επιδεινωθεί, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να αναδιατυπώσει την αυστηρή έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου ως ένδειξη οικονομικής προόδου, αγνοώντας την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα την οποία σημείωνε την έκθεση, μαζί με  άλλα πιθανά σημάδια αδυναμίας που απειλούν πλέον την οικονομία.

Αντίθετα, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Προέδρου Τραμπ υποστήριξαν ότι τα στοιχεία έδειχναν ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο και είναι έτοιμη να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη το επόμενο έτος.  Αυτή είναι η γραμμή της νέας εκστρατεία του προεδρικού επιτελείου  για να καθησυχάσουν τους ψηφοφόρους που ανησυχούν για τα οικονομικά τους.

