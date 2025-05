Τραμπ: Ανακοίνωσε τον θάνατο τριών ομήρων που κρατάει η Χαμάς στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (7/5) πως άλλοι τρεις από τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απαγωγή τους κατά τη διάρκεια εφόδου της Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, είναι νεκροί, κατά συνέπεια απομένουν 21 οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στη ζωή.

Σύμφωνα με απολογισμό του ισραηλινού στρατού, από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 58 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί. Η Χαμάς έχει επίσης στα χέρια της το πτώμα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Γάζα, το 2014.

«Από αυτούς τους 59 ανθρώπους, τώρα είναι ζωντανοί 21, (άλλοι) τρεις είναι νεκροί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Θέλουμε να προσπαθήσουμε να σώσουμε όσους περισσότερους ομήρους είναι δυνατό», συνέχισε. «Είναι φρικτή αυτή η κατάσταση».

