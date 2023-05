Τουρκικές εκλογές: Συγχαρητήρια από ξένους ηγέτες στον Ερντογάν – «Φυσικό αποτέλεσμα η νίκη», λέει ο Πούτιν

Τα συγχαρητήρια τους έδωσαν σήμερα το βράδυ(28/5) ξένοι ηγέτες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , ο οποίος είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Τουρκία. «Φυσικό αποτέλεσμα του ανιδιοτελούς έργου σας ως επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τουρκίας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η νίκη στις εκλογές ήταν φυσικό αποτέλεσμα του ανιδιοτελούς έργου σας ως επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σαφής απόδειξη της υποστήριξης του τουρκικού λαού στις προσπάθειές σας να ενισχύετε την κρατική κυριαρχία και να ασκείτε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική», δήλωσε συγκεκριμένα ο Πούτιν στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Εκτιμάμε ιδιαιτέρως την προσωπική σας συμβολή στην ενίσχυση των φιλικών ρωσοτουρκικών σχέσεων και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς», συμπλήρωσε ο Πούτιν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Τουρκίας σήμερα, εκτιμώντας ότι «η Γαλλία και η Τουρκία έχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν μαζί».

Ανάμεσα στις «προκλήσεις» αυτές, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει, στο μήνυμά του στο twitter, την «επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη, το μέλλον της Ευρωατλαντικής μας Συμμαχίας, τη Μεσόγειο Θάλασσα».

«Με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συγχαίρω, θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Τα συγχαρητήριά του στον Ταγίπ Ερντογάν για την εκλογή εξέφρασε μέσω twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Συγχαρητήρια Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή σου ως Πρόεδρος της Τουρκίας. Αναμένω να συνεργαστώ ξανά μαζί σου για την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας τα χρόνια που έρχονται» ανέφερε.

Congratulations @RTErdogan for your reelection as President of Türkiye.

I look forward to working with you again to deepen 🇪🇺-🇹🇷 relations in the years to come.

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 28, 2023