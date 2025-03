Τουρκία: Τρίτη ημέρα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων για την σύλληψη του Ιμάμογλου – Το μήνυμα νίκης και η κατάθεση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης

Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκαν οι ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τουρκία, για την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τις καταδικάζει, την αστυνομία να συγκρούεται με τους διαδηλωτές και τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του αρχηγού της χώρας να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για διαφθορά.

Καθώς ο Ιμάμογλου απολογούνταν επί 5 ώρες και πλέον, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έκανε νέα έκκληση για συγκεντρώσεις στην περιοχή “Saraçhane”. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, Saraçhane παρά τα οδοφράγματα της αστυνομίας, ενώ οι φοιτητές αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε αποχή από τα μαθήματα.

Μιλώντας στο Δήμο Beylikdüzü το πρωί της Παρασκευής, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Οζκιούλ Οζέλ, απευθύνθηκε σε όλη την Τουρκία: «Προσκαλώ όλη την Τουρκία στα μεγάλα συλλαλητήρια, στις πλατείες και στους δρόμους που θα πραγματοποιήσουμε σε 81 επαρχίες και 973 περιοχές μετά το ιφτάρ».

Supporters of the 🇹🇷 opposition are preparing for the march to #Sarachane, where the #Istanbul City Hall is located. And this’s despite the fact that the Istanbul Governorate had previously announced that all roads in Sarachane were closed.#Turkey #CHP #Imamoglu pic.twitter.com/1JA3CEPzax

