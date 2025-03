Τουρκία: Πεδίο μάχης για έκτη μέρα η Κωνσταντινούπολη – Έως και δύο χρόνια μπορεί να μείνει ο Ιμάμογλου στη φυλακή

Χιλιάδες κόσμου διαδήλωσε για 6η διαδοχική νύχτα στην Τουρκία, διαμαρτυρόμενοι για την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι πολίτες βρέθηκαν για ακόμα ένα βράδυ στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, όπου επικρατεί ένα πανηγυρικό κλίμα, παρά την προφυλάκιση Ιμάμογλου, καθώς και ο ίδιος κάλεσε τον κόσμο να μην το βάλει κάτω.

Police are violently intervening as protests against the detention of Ekrem İmamoğlu enter a sixth day. pic.twitter.com/hriorL0UCr

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται από το Σάββατο στις φυλακές της Σηλυβρίας και έχει καθαιρεθεί από το αξίωμα του Δημάρχου.

Την Κυριακή (23/3) εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Τουρκίας. Ήταν η σφοδρότερη νύχτα ταραχών που γνώρισε η χώρα για πάνω από μία δεκαετία. Οι δεκάδες χιλιάδες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε 55 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή απάντηση των δυνάμεων ασφαλείας. Ανάμεσα στις εκατοντάδες συλλήψεις είναι και 10 τουλάχιστον δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ, μετά από έφοδο των αρχών στα σπίτια τους, όπως καταγγέλλει η Ένωση Εργαζόμενων στον Τύπο.

«Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αυτής της χώρας, που πληγώθηκαν από την τυραννία της κυβέρνησης, την κατεστραμμένη οικονομία, την αξιοκρατία και την ανομία, έτρεξαν στις κάλπες και είπαν “φτάνει πια” στον Ερντογάν. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στα εκατομμύρια που φώναξαν απόψε στο Σαρατσχανέ και στις πλατείες σε όλη τη χώρα μου. Αυτές οι κάλπες θα στηθούν και το έθνος, ο λαός, θα δώσει στην κυβέρνηση ένα αξέχαστο χαστούκι» σε αυτή την κυβέρνηση», υποστήριξε ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο πρώτο μήνυμα του από τη φυλακή.

Ο πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι θα παραμείνει μέσα στο δημαρχείο Κωνσταντινούπολης μέχρι να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση δεν θα ορίσει τοποτηρητή αλλά θα εκλεγεί αναπληρωτής δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο το πρωί ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί στις φυλακές της Σηλυβρίας και ενδεχομένως να συναντηθεί με τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Για την Τετάρτη ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης κάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να εκλέξει τον αναπληρωτή του 54χρονου Ιμάμογλου, ο οποίος καθαιρέθηκε ενώ καταργήθηκε ακόμη και το πτυχίο του, που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε υποψήφιο εκλογών.



Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από την πλευρά του σχετικά με τις διαδηλώσεις τόνισε πως έχουν μετατραπεί σε ένα κίνημα βίας και κατέστησε το κόμμα της αντιπολίτευσης υπεύθυνο για τις καταστροφές σε περιουσίες και τους τραυματισμούς αστυνομικών και προειδοποίησε ότι θα λογοδοτήσουν.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Ως έθνος, παρακολουθήσαμε τα περιστατικά που μετατράπηκαν σε βίαιο κίνημα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά το κάλεσμα προς τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, το οποίο απηύθυνε ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, έπειτα από μια επιχείρηση κατά της διαφθοράς στην Κωνσταντινούπολη».

Υποστήριξε ότι 153 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν μέσα σε πέντε ημέρες «από τις επιθέσεις περιθωριακών οργανώσεων και τραμπούκων».

🇹🇷 In Istanbul and other Turkish cities, mass clashes between police and supporters of the detained opposition mayor, Ekrem İmamoğlu, have been ongoing for the sixth night. pic.twitter.com/2rdZxF0t3a

— Visioner (@visionergeo) March 24, 2025