Βόρεια Μακεδονία: Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στα Σκόπια για το τραγικό συμβάν στο Κότσανι με 59 νεκρούς

Περίπου 10.000 πολίτες των Σκοπίων, υπό βροχερό καιρό πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας (24/3) πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Βόρειας Μακεδονίας, ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όλους όσους εμπλέκονται στην παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κλαμπ «Pulse» στην πόλη Κότσανι, στο οποίο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (16/3) ξέσπασε πυρκαγιά, από την οποία 59 άνθρωποι, η πλειονότητά τους νέοι, έχασαν τη ζωή τους.

Την πορεία διοργάνωσε μία πρωτοβουλία πολιτών που ονομάζεται «Ποιος είναι ο επόμενος;» και η οποία υποστηρίζει πως μία σειρά τραγικών δυστυχημάτων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Μακεδονία είναι συνέπεια της μεγάλης διαφθοράς στη χώρα.

Οι διαδηλωτές στην κορυφή της πορείας κρατούσαν ένα μεγάλο πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Το σύστημα είναι το επόμενο», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τα θύματα», «Δολοφόνοι, δολοφόνοι» και «Τα κέρδη σας, οι ζωές μας».

More than 4,000 people gathered in the center of #Skopje to protest against corruption and impunity following the tragedy in Kočani.#КојЕСледен pic.twitter.com/FGUr5ueuO4

— Kiril Efremovski (@kefremovski) March 24, 2025