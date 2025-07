Τουρκία: Άρχισε ο αφοπλισμός του PKK με μία συμβολική εκδήλωση στο Βόρειο Ιράκ – Έριξαν τα όπλα τους στην πυρά

Με την παράδοση των όπλων από μία ομάδα ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Βορείου Ιράκ, ξεκίνησε η διαδικασία του αφοπλισμού της οργάνωσης.

Τα όπλα της παρέδωσε μία ομάδα 30 έως 44 μελών του ΡΚΚ, σε μία συμβολική τελετή που πραγματοποιήθηκε κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια στις παρυφές του όρους Καντίλ όπου βρίσκεται η κύρια βάση των ενόπλων της οργάνωσης.

Η τελετή αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την τυπική έναρξη του αφοπλισμού που αναμένεται, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

☄️ The process of disarming the first group of #PKK militants has begun in #Iraq . pic.twitter.com/hHUrUwj6ee



Τα όπλα που παραδόθηκαν απορρίφθηκαν σε μία μεγάλη πυρά που είχε προετοιμαστεί προκειμένου να καταστραφούν.

NEW: PKK militants burn their weapons in a symbolic ceremony on Friday in Iraq’s Suleymaniyah, vowing to complete the disarmament process as agreed with Turkey pic.twitter.com/M52sHtffKx

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 11, 2025