Νεκρή 25χρονη τενίστρια: Την σκότωσε ο πατέρας της επειδή ένιωθε «ντροπιασμένος που ζούσε από τα κέρδη της»

Μια 25χρονη πρώην αθλήτρια του τένις δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα, μέσα στο πολυτελές σπίτι τους στην Ινδία, αφού εκείνος φέρεται να μην άντεξε τον χλευασμό των συγχωριανών του για το γεγονός ότι «ζει από την επιτυχία της».

Η Radhika Yadav πυροβολήθηκε την ώρα που μαγείρευε το πρωινό στην κουζίνα του σπιτιού τους στο Γκουρουγκράμ, λίγο έξω από το Δελχί, το πρωί της Τετάρτης.

Ο 49χρονος πατέρας της, Deepak Yadav, πυροβόλησε πέντε φορές με το νόμιμα κατοχυρωμένο περίστροφό του, με τις τρεις σφαίρες να τη βρίσκουν πισώπλατα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 π.μ. και έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον θείο και τον ξάδερφό της, αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πατέρας της ομολόγησε στη συνέχεια την πράξη του, δηλώνοντας ότι ήταν σε κατάθλιψη, υπό πίεση και ντροπιασμένος, επειδή οι γείτονες στο χωριό τους τον κορόιδευαν πως βασίζεται στα χρήματα και τον τρόπο ζωής της Ράντικα.

Πηγές αναφέρουν πως ο «εξευτελισμός» είχε γίνει πλέον αβάσταχτος για εκείνον και «λύγισε».

#WATCH | Gurugram Tennis Player murder case | Father of deceased Radhika Yadav, accused Deepak Yadav being brought out of the court. He has been sent to 1-day Police remand. pic.twitter.com/uyi4losDwh

— ANI (@ANI) July 11, 2025