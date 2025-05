Το μικρόβιο που «τρυπώνει» στον εγκέφαλο – 8χρονος πέθανε μέσα σε 24 ώρες από θανατηφόρα λοίμωξη

Ένα 8χρονο αγοράκι από την Ιντιάνα, στις ΗΠΑ, πέθανε ξαφνικά μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, έχοντας εμφανίσει αρχικά μόνο ένα ήπιο σύμπτωμα: πονοκέφαλο.

Η διάγνωση αποκάλυψε μια σπάνια και εξαιρετικά θανατηφόρα βακτηριακή λοίμωξη που εξαπλώθηκε ταχύτατα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό του παιδιού, συγκλονίζοντας την οικογένειά του και την τοπική κοινότητα, αναφέρει η New York Post.

Ο Λίαμ Ντάλμπεργκ, 8 ετών, γύρισε από το σχολείο του τον Απρίλιο με παράπονα για πονοκέφαλο, όμως δεν ήταν παρά το επόμενο πρωί που η μητέρα του, Άσλι Ντάλμπεργκ, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το συνήθως χαρούμενο και ζωηρό παιδί της, όπως αποκάλυψε στο δίκτυο 13WMAZ.

Τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη από Haemophilus influenzae τύπου b, γνωστή και ως «H. flu» ή «Hib», μια εξαιρετικά θανατηφόρα μορφή βακτηριακής λοίμωξης.

«Όποιος το κολλήσει συνήθως πεθαίνει μέσα σε 24 ώρες», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα.

Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε πως η λοίμωξη είχε ήδη εξαπλωθεί και κάλυπτε τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό του οκτάχρονου. «Βασικά, εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούν να κάνουν», αποκάλυψε η Ντάλμπεργκ.

Ο Λίαμ πέθανε λιγότερο από 24 ώρες αφότου παραπονέθηκε για πονοκέφαλο. «Δεν θα ευχόμουν ποτέ τέτοιο πόνο ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Είναι δύσκολο», είπε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα, περιγράφοντας το σοκ της απώλειας μέσα σε μια στιγμή.

«Να κάθεσαι και να ακούς τους γιατρούς να λένε, “Κάνατε τα πάντα σωστά, απλώς δεν υπήρχε κάτι που να μπορούμε να κάνουμε”, να ξαπλώνεις δίπλα του όσο τον αποσυνδέουν από τη μηχανική υποστήριξη ζωής, να νιώθεις τους χτύπους της μικρής του καρδιάς να σβήνουν. Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν αυτόν τον πόνο».

