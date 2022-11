Το BBC καταγγέλλει τη σύλληψη δημοσιογράφου του στην Κίνα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο βρετανικός δημόσιος όμιλος μέσων ενημέρωσης BBC ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας από τους δημοσιογράφους του στην Κίνα, που κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη εναντίον της δρακόντειας πολιτικής «zero COVID», συνελήφθη και «χτυπήθηκε από την αστυνομία».

«Το BBC είναι πολύ ανήσυχο για τη μεταχείριση την οποία υπέστη ο δημοσιογράφος μας Εντ Λόρενς, ο οποίος συνελήφθη και του περάστηκαν χειροπέδες καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη», ανέφερε εκπρόσωπος του ομίλου σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο ρεπόρτερ «χτυπήθηκε» από αστυνομικούς την ώρα που εργαζόταν, όντας διαπιστευμένος δημοσιογράφος.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το σαββατοκύριακο στην Κίνα, ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη και το Πεκίνο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα lockdowns και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από τις αρχές στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο εκπρόσωπος τόνισε πως το BBC δεν έχει λάβει «καμία επίσημη εξήγηση ή συγγνώμη από τις κινεζικές αρχές, πέραν μιας δήλωσης δημοσίων λειτουργών, που τον άφησαν κατόπιν ελεύθερο, ότι τον συνέλαβαν για το καλό του, για να μην μολυνθεί (από τον SARS-CoV-2) εν μέσω του πλήθους». «Δεν θεωρούμε πως αυτή είναι αξιόπιστη εξήγηση», πρόσθεσε.

I’m at the scene of last night’s extraordinary anti Covid-zero protest in Shanghai. Many people are gathered here quietly watching. Lots of cops. Two girls laid flowers which were promptly removed by police. One man drove past with middle finger up at police. #shanghai

Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg

— Shanghaishanghai (@Shanghaishang10) November 27, 2022