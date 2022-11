Μουντιάλ 2022: Η Άλεξ Σκοτ του BBC φόρεσε το περιβραχιόνιο του «OneLove» στο γηπέδο

Μπορεί αρκετές ομάδες, ανάμεσα τους και η Εθνική Αγγλίας, να μην φόρεσαν τελικά το περιβραχιόνιο του «OneLove» στο Μουντιάλ εξαιτίας των κίτρινων καρτών που θα έβλεπαν οι αρχηγοί των ομάδων τους με την έναρξη του αγώνα, ωστόσο η δημοσιογράφος του BBC, Άλεξ Σκοτ έστειλε το δικό της μήνυμα.

Η ανταποκρίτρια του BBC, πριν από τη σέντρα του αγώνα Αγγλία-Ιράν για το Μουντιάλ 2022, εμφανίστηκε με το περιβραχιόνιο “OneLove” στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και δίνοντας αποστομωτική απάντηση στη διοργάνωση.

Παρουσιάστηκε στην ζωντανή σύνδεση του καναλιού μέσα από το γήπεδο φορώντας το περιβραχιόνιο του «OneLove» στο χέρι της σε μία εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου.

England, Wales and other European nations aren’t wearing the OneLove armband.

But ex-England international Alex Scott is inside the Khalifa International Stadium.

💻🖥📱 Watch on @BBCiPlayer, listen on @BBCSounds, get more on the @BBCSport app#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/4pMU2albY7

— BBC Sport (@BBCSport) November 21, 2022