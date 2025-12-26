Το Airbus που δώρισε ο Ερντογάν στον Ράμα – Η Αλβανία στο άρμα της Τουρκίας

Αργά αλλά σταθερά, η Αλβανία μετατρέπεται σε δορυφόρο της Τουρκίας με τον Έντι Ράμα να προσκολλάται στο άρμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κι ο τελευταίος να του χαρίζει ένα Airbus μέσω της κρατικής εταιρείας Turkish Airlines, για τις VIP μετακινήσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι δεσμοί της Τουρκίας με την Αλβανία γίνονται όλο και πιο στενοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τουρκικές πηγές ενημέρωσης, η Τουρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της χώρας με 3,5 δισ. δολάρια, ενώ 600 τουρκικές εταιρείες απασχολούν πάνω από 15.000 άτομα στην Αλβανία. Παράλληλα, ο Ερντογάν χάρισε στην χώρα έναν μη προσδιορισμένο αριθμό των drones Bayraktar TB2, τον Δεκέμβριο του 2024, οπότε και υπεγράφη η αμυντική συμφωνία με την Αλβανία, επιπρόσθετα της παραγγελίας του 2022.

Η Turkish Airlines, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας, θα μεταβιβάσει την κυριότητα ενός Airbus A319‑115J, ενός αεροσκάφους κυβερνητικής διαμόρφωσης αξίας 11,9 εκατομμυρίων δολαρίων, στην αλβανική κυβέρνηση βάσει διμερούς συμφωνίας επιχορήγησης, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που δημοσιεύθηκε στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως την Πέμπτη, το αεροσκάφος, που είναι καταχωρημένο ως TC-GVC με αριθμό σειράς 1002 και κατασκευάστηκε τον Φεβρουάριο του 2000, παραμένει πιστοποιημένο για πτητικές λειτουργίες.

Όπως αναφέρει ο τουρκικός ιστότοπος “Turkiye Today”, η διμερής συμφωνία αναφέρει ότι η δωρεά στοχεύει στην ενίσχυση «των φιλικών σχέσεων και της στενής συνεργασίας» μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας, οι οποίες αρχικά καθιερώθηκαν βάσει της Συνθήκης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 1992, με αμφότερα τα μέρη να εκφράζουν την επιθυμία τους να ενισχύσουν περαιτέρω αυτούς τους δεσμούς μέσω αμοιβαίας τεχνικής και αμυντικής συνεργασίας.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τους Τούρκους, αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών για την εμβάθυνση των θεσμικών συνεργασιών σε όλους τους τομείς της πολιτικής αεροπορίας, της αμυντικής εφοδιαστικής και των ευρύτερων στρατηγικών τομέων, ενώ παράλληλα χρησιμεύει ως συμβολική χειρονομία της υποστήριξης της Τουρκίας στις προσπάθειες περιφερειακής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της Αλβανίας, ανέφερε.

Το αεροσκάφος θα παραδοθεί χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του παραλήπτη και η Τουρκία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς.

Το Airbus A319-115J είναι μια προσαρμοσμένη παραλλαγή του τυπικού μοντέλου A319-100, το οποίο αποτελεί μέρος της οικογένειας A320, μιας από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες σειρές αεροσκαφών μονού διαδρόμου στον κόσμο.

Το αεροσκάφος έχει μέγιστο βάρος τροχοδρόμησης 75.900 κιλών και βασικό βάρος κενού χώρου 44.790 κιλών.

Τροφοδοτείται από δύο κινητήρες CFM56-5B7/P, και οι δύο με πάνω από 7.000 κύκλους πτήσης που απομένουν, και είναι εξοπλισμένο με σύστημα αεροπορικών επιδείξεων AS400, αν και δεν έχουν εγκατασταθεί συστήματα ψυχαγωγίας ή συνδεσιμότητας εν πτήσει.

Αν και δεν αποτελεί εμπορική κατηγορία που χρησιμοποιείται σε δημόσια δρομολόγια, το A319-115J εμφανίζεται συχνά σε στρατιωτικούς, κυβερνητικούς ή διπλωματικούς στόλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και συμμαχικών κυβερνήσεων.

Ορισμένες εταιρείες (π.χ. η Emirates Executive ή η Qatar Executive) χρησιμοποιούν τέτοια αεροσκάφη για να προσφέρουν “ultra-luxury” πακέτα σε πελάτες που επιθυμούν την άνεση ενός ιδιωτικού τζετ αλλά με τον τεράστιο εσωτερικό χώρο ενός αεροσκάφους της Airbus. Μπορεί να φιλοξενήσει από 19 έως 50 άτομα, ανάλογα την διαμόρφωση.

Ενώ το απλό A319 έχει περιορισμένη εμβέλεια, το A319-115J διαθέτει επιπλέον δεξαμενές καυσίμου (ACTs), επιτρέποντάς του να πραγματοποιεί πτήσεις διάρκειας έως και 10-12 ωρών (περίπου 11.000 χλμ). Αυτό το καθιστά ικανό για διηπειρωτικά ταξίδια, όπως από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική ή την Ασία, χωρίς ενδιάμεση στάση.

Είναι η δημοφιλέστερη επιλογή για τη μεταφορά αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Πολλές χώρες (όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία) το χρησιμοποιούν ως το κύριο κυβερνητικό αεροσκάφος τους, καθώς προσφέρει:

Αίθουσες συσκέψεων και γραφεία εν πτήσει.

Συστήματα ασφαλείας και προηγμένες επικοινωνίες.

Υπνοδωμάτια και μπάνια (συχνά με ντους).

Η Turkish Airlines, η οποία ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους στόλους αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως, με συνολικά 515 αεροσκάφη σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Μεταξύ αυτών, ο στόλος περιλαμβάνει έξι αεροσκάφη Airbus A319-100, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για διαδρομές μικρών έως μεσαίων αποστάσεων και περιφερειακές δραστηριότητες.