Θρίλερ σε πτήση της Qatar Airways – 12 τραυματίες έπειτα από αναταράξεις

Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν λόγω αναταράξεων σε πτήση της Qatar Airways από το Κατάρ προς την Ιρλανδία την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα ιρλανδικά ΜΜΕ στο αεροσκάφος υπήρξαν αναταράξεις, ενώ πετούσε πάνω από την Τουρκία. Τραυματίστηκαν 6 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος καμπίνας

Ο Διευθυντής Σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της daa, της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου του Δουβλίνου, Graeme McQueen δήλωσε στο Sky News: «Η πτήση QR107 της Qatar Airways από τη Ντόχα προσγειώθηκε με ασφάλεια, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου λίγο πριν από τις 13.00 την Κυριακή.

«Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος έγινε δεκτό από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας του αεροδρομίου και του τμήματος Πυροσβεστικής και Διάσωσης, λόγω του ότι έξι επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος (συνολικά 12) στο αεροσκάφος ανέφεραν τραυματισμούς, αφού το αεροσκάφος παρουσίασε αναταράξεις ενώ βρισκόταν στον αέρα πάνω από την Τουρκία Η ομάδα του αεροδρομίου του Δουβλίνου συνεχίζει να παρέχει πλήρη βοήθεια στο έδαφος στους επιβάτες και το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας» συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι πριν απο μερικές ημέρες ένας Βρετανός έχασε τη ζωή του σε πτήση της Singapore Airlines έπειτα από ακραίες αναταράξεις στο ταξίδι Χίθροου-Σιγκαπούρη.

#QatarAirways #QR017 #Doha landed safely @ #DublinAirport before 13.00 on Sunday. Upon landing, was met by emergency services, Police & Fire & Rescue department, due to 6 passengers & 6 crew reporting injuries after the aircraft experienced #turbulence while airborne over Turkey pic.twitter.com/TCcOUDbkBK

— sudhakar (@naidusudhakar) May 26, 2024