Θρίλερ με το ταξίδι του «Madleen» προς τη Γάζα: Το σχέδιο του ισραηλινού ναυτικού για την κατάληψη του σκάφους από κομάντος

Όλα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στο πλοίο «Madleen» που συνεχίζει το ταξίδι του για τη Γάζα, όπου αναμένεται να φτάσει αν δεν το εμποδίσουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένες να μην κάνουν πίσω. Οι τελευταίες πληροφορίες από τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από ώρα σε ώρα ενδέχεται να γίνει παρέμβαση των κομάντος του ναυτικού στο σκάφος, προκειμένου να αναχαιτιστεί.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε την Κυριακή ότι θα εμποδίσει το σκάφος με δώδεκα ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν «κάθε αναγκαίο μέσο» για να αποτρέψουν την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στην παλαιστινιακή περιοχή.

Το Madleen, κινείται υπό την αιγίδα του συνασπισμού Freedom Flotilla Coalition, μιας διεθνούς βάσης ακτιβιστών που αντιτίθενται στον σχεδόν εικοσαετή αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Το πλοίο απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονται η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, o Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο και η Ρίμα Χασάν, Γαλλοπαλαιστίνια, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εδώ μπορείτε να δείτε την πορεία του πλοίου Madleen.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post σε δημοσίευμά της στις 2 τα μεσάνυχτα, το σύστημα εντοπισμού του Madleen δείχνει το σκάφος να πλησιάζει την ακτή της Γάζας. Η ναυτική μονάδα του IDF, Shayetet 13, έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την κατάληψη του πλοίου.

Στις 1:17 π.μ., ο λογαριασμός του στολίσκου στο Telegram ανέφερε ότι ήχησαν συναγερμοί στο πλοίο και ετοιμάζονταν σωσίβια.

Πηγή ασφαλείας ανέφερε στη Maariv ότι η μονάδα Shayetet 13 και το Ισραηλινό Ναυτικό δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να καταλάβουν το σκάφος. «Είναι ένα μικρό και χαμηλού προφίλ ιστιοφόρο με μικρό βοηθητικό κινητήρα, οπότε πλέει αργά. Δεν θα έχουμε πρόβλημα να το καταλάβουμε μόλις μπει στα ισραηλινά ύδατα.»

Οι ακτιβιστές στο Madleen προσπαθούν να μεταδώσουν ζωντανά την κατάληψη του σκάφους από τον ισραηλινό στρατό, αναφέρει η εφημερίδα. «Θα πάρουμε ήρεμα τον έλεγχο του πλοίου, θα τους μεταφέρουμε στο Ισραήλ και θα τους απελάσουμε το ίδιο βράδυ», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Γύρω στις 2 ήχησε συναγερμός στο πλοίο για πιθανή αναχαίτιση, καθώς ένα σκάφος πλησίασε το Madleen. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να απομακρύνθηκε. Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ Francesca Albanese, η οποία δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ακτιβιστές πάνω στο πλοίο, αναφέρει ότι το σκάφος συνεχίζει το ταξίδι του. «Όλα φαίνονται ήρεμα και ασφαλή προς το παρόν. Ταχύπλοα παρακολουθούν, αλλά το σκάφος συνεχίζει την πορεία του. Θα είναι μια μακρά νύχτα», έγραψε στο Χ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αποτρέψουν την άφιξη του σκάφους στη Γάζα.

Σε μια σκληρή δήλωση, ανέφερε: «Στη Γκρέτα, την αντισημίτρια, και στους φίλους της – προπαγανδιστές της Χαμάς – λέω ξεκάθαρα: Καλύτερα να επιστρέψετε πίσω, γιατί δεν πρόκειται να φτάσετε στη Γάζα. Το Ισραήλ θα δράσει ενάντια σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του αποκλεισμού ή υποστήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων από θάλασσα, αέρα ή ξηρά».

Σημειώνεται ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ και των ενεργειών του στη συγκεκριμένη περιοχή. «Το κάνουμε αυτό γιατί, όσο αντίξοες κι αν είναι οι συνθήκες, οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ την περασμένη εβδομάδα. «Διότι τη στιγμή που σταματάμε να προσπαθούμε, χάνουμε την ανθρωπιά μας. Και όσο επικίνδυνη κι αν είναι αυτή η αποστολή, δεν συγκρίνεται με τον κίνδυνο της σιωπής ολόκληρου του κόσμου απέναντι σε μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά».

Τα μέλη του πληρώματος, απάντησαν στις απειλές του Τελ Αβίβ: «Η δήλωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ είναι μία ακόμη απόδειξη ότι το Ισραήλ απειλεί με παράνομη χρήση βίας εναντίον αμάχων. Και προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτήν τη βία με συκοφαντίες. Δεν θα εκφοβιστούμε. Ο κόσμος παρακολουθεί».

Η οργάνωση «Συνασπισμός για τον Στολίσκο της Ελευθερίας» (FFC), που έχει οργανώσει την αποστολή, δήλωσε ότι παρακολουθεί «στενά στενά την κατάσταση». «Παραμένουμε ήρεμοι, αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ισραηλινής επίθεσης. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τις κυβερνήσεις του κόσμου να απαιτήσουν από το Ισραήλ να υποχωρήσει. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμποδίσει την προσπάθειά μας να φτάσουμε στη Γάζα», πρόσθεσε.

Με ανάρτησή στο X, η ακτιβίστρια και ευρωβουλευτής Rima Hassan είπε πως «Είναι μια επικίνδυνη νύχτα για εμάς. Σε αυτό το thread θα γράφω κάθε ώρα ένα μήνυμα για να δείξω ότι έχουμε ακόμα σε σύνδεση. Μόλις σταματήσετε να ακούτε νέα μου, σημαίνει ότι το ίντερνετ έχει κοπεί και το Ισραήλ ετοιμάζεται να μας επιτεθεί. Αυτό θα σας δώσει μια εικόνα της κατάστασης εκείνη τη στιγμή».

Η Ρίμα Χασάν απηύθυνε επίσης έκκληση στους χρήστες του διαδικτύου να πιέσουν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση στη Γάζα και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. «Έχουμε το πολύ 12 με 15 ώρες για να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές πέρασμα. Η Γαλλία πρέπει να ασκήσει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, ο Εμανουέλ Μακρόν θα το κάνει μόνο αν η πίεση της κοινής γνώμης είναι αρκετά δυνατή», έγραψε κοινοποιώντας την ανάρτηση και στον Γάλλο πρόεδρο.

Η Γιαζμίν Ακάρ, από την Τουρκία, ακτιβίστρια μέλος του πληρώματος του «Madleen», σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισήμανε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στο πλοίο θα συνιστούσε «ακόμα ένα έγκλημα πολέμου», μεταξύ αυτών που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου το 2023.

«Αυτοί είναι που κρατούν τα όπλα. Εμείς μεταφέρουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι είναι να καταλάβουν ότι είμαστε άμαχοι και δεν κουβαλάμε καθόλου όπλα».

Ο Τιάγκο Αβίλα, ένας Βραζιλιάνος ακτιβιστής που βρίσκεται στο Madleen, νωρίτερα κάλεσε τους υποστηρικτές του να απαιτήσουν από την κυβέρνησή τους να εξασφαλίσει ένα ασφαλές πέρασμα.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κάπου στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αλλά αν κοιτάξετε ακριβώς εκεί, 190 μίλια από εκεί που βρισκόμαστε, είναι η Γάζα. Ένα μέρος που ζει υπό πολιορκία από τη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα εδώ και 18 χρόνια», αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Ο Αβίλα πρόσθεσε ότι το πλοίο βοήθειας έχει «μια ταπεινή αποστολή». «Είμαστε μόλις 12 άτομα εδώ. Μεταφέρουμε όση βοήθεια μπορούμε. Μεταφέρουμε τρόφιμα, φάρμακα, πατερίτσες. Μεταφέρουμε προσθετικά για ακρωτηριασμένα παιδιά. Μεταφέρουμε φίλτρα νερού και ό,τι άλλο μπορούμε, αλλά, φυσικά, είναι σταγόνα στον ωκεανό για τις ανάγκες της Γάζας» Ο Αβίλα μίλησε επίσης για το ιστορικό των ισραηλινών επιθέσεων σε πλοία βοήθειας που προσεγγίζουν τη Γάζα και για τους κινδύνους καθώς το Madleen πλησιάζει. «Το καλύτερο μέτρο ασφαλείας που έχουμε είναι η ορατότητα. Είναι να μοιράζεστε, να πιέζετε τα εθνικά σας κράτη, να πιέζετε τις κυβερνήσεις σας ώστε να πιέζουν για μια ασφαλή διέλευση».

Το Ισραήλ έχει επιβάλει τον αποκλεισμό της Γάζας —με τη συνεργασία της Αιγύπτου— από το 2007, όταν η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο αποκλεισμός είναι απαραίτητος για να εμποδιστεί η λαθραία εισαγωγή όπλων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι συνθήκες στη Γάζα έχουν επιδεινωθεί δραματικά από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον τρέχοντα πόλεμο, που πλέον διανύει τον 20ό μήνα. Το Ισραήλ πρόσφατα απαγόρευσε την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας για 80 ημέρες, φέρνοντας την περιοχή στα πρόθυρα λιμού, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς αρωγής. Το πλοίο Madleen μεταφέρει πιθανότατα συμβολικού χαρακτήρα ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, η οργάνωση Freedom Flotilla που το υποστηρίζει δήλωσε ότι μεταφέρει επειγόντως αναγκαία αγαθά, όπως βρεφικό γάλα, αλεύρι, ρύζι, πάνες, ιατρικά εφόδια και προσθετικά μέλη για παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός έχει στο παρελθόν αποτρέψει με τη βία προσπάθειες φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα διά θαλάσσης. Το 2010, εννέα επιβάτες του πλοίου Mavi Marmara, το οποίο συμμετείχε σε στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Τουρκία προς τη Γάζα, σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινών κομάντο, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και επιδείνωση των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων. Ένας δέκατος επιβάτης υπέκυψε στα τραύματά του αρκετά χρόνια αργότερα.

Το Ισραήλ είχε δηλώσει τότε ότι οι στρατιώτες του, οι οποίοι κατέβηκαν στο πλοίο με σχοινιά από ελικόπτερα, έπεσαν σε ενέδρα και δέχθηκαν επίθεση με ρόπαλα, μεταλλικές ράβδους και μαχαίρια.

Ο συνασπισμός Freedom Flotilla Coalition χαρακτήρισε την επέμβαση στο Mavi Marmara ως «παράνομη και θανατηφόρα επίθεση» και υποστήριξε πως η αποστολή του Madleen αποτελεί «τη συνέχιση αυτής της παρακαταθήκης — μια άρνηση να υποταχθούμε στη σιωπή, τον φόβο ή τη συνενοχή» μπροστά στην πολιορκία της Γάζας.

Μια ακόμα πρόσφατη απόπειρα του συνασπισμού να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό ματαιώθηκε. Ένα πλοίο με το όνομα Conscience απέπλευσε από την Τυνησία στα τέλη Απριλίου, μεταφέροντας ακτιβιστές και βοήθεια, και επρόκειτο να σταματήσει στη Μάλτα για να παραλάβει περισσότερα άτομα, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ωστόσο, το πλοίο συγκλονίστηκε από εκρήξεις στα ανοιχτά της Μάλτας και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα δεν τραυματίστηκαν, αλλά η αποστολή εγκαταλείφθηκε.

Το Ισραήλ έχει έκτοτε άρει την απόλυτη απαγόρευση στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και τις τελευταίες εβδομάδες υποστηρίζει ένα νέο σύστημα, το οποίο στοχεύει στη μεταφορά βοήθειας στους Παλαιστινίους χωρίς να μπορεί η Χαμάς να την εκτρέψει ή να επωφεληθεί από αυτήν.

Η προσπάθεια ξεκίνησε με προβλήματα, καθώς ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πεινασμένων και απελπισμένων Παλαιστινίων που κατευθύνονταν σε σημείο διανομής τροφίμων στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Τα σημεία διανομής λειτουργούν υπό την εποπτεία Αμερικανικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας και εντάσσονται σε μια νέα οργάνωση με την ονομασία Gaza Humanitarian Foundation. Η προσπάθεια αυτή έχει μποϊκοταριστεί από τον ΟΗΕ και άλλες σημαντικές οργανώσεις αρωγής, οι οποίες κατηγορούν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο.

Το ίδρυμα ανακοίνωσε ότι την Κυριακή διένειμε περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια γεύματα σε τρία σημεία διανομής. Επιπλέον, ανέφερε ότι παρέδωσε 11 φορτηγά με τρόφιμα απευθείας σε τοπικούς ηγέτες μέσω εμπόρων της περιοχής, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των υπαρχόντων σημείων διανομής.

Το Σάββατο, το ίδρυμα δήλωσε ότι ήταν «αδύνατο να συνεχιστεί» η διανομή βοήθειας εκείνη την ημέρα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι απείλησε τη λειτουργία του. Εκπρόσωπος της οργάνωσης την Κυριακή κοινοποίησε γραπτή προειδοποίηση που, όπως είπε, έλαβαν τοπικά στελέχη, με απειλές για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνέχιζαν να εργάζονται για το πρόγραμμα.

Follow the courageous volunteers who are putting everything on the line for Palestinian lives 🇵🇸#Madleen4Gaza #FreedomFlottila https://t.co/kQtc9Jtrx7 pic.twitter.com/tN4Qi4H4QB

— Green Party of Santa Clara County🌻 (@SCCGreens) June 5, 2025