Μπλόκο του Ισραήλ στο πλοίο Madleen: «Γυρίστε πίσω, δεν θα φθάσετε στη Γάζα» λέει ο υπουργός Άμυνας – Τα αγωνιώδη μηνύματα των ακτιβιστών

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε διέταξε σήμερα τον στρατό να σταματήσει το πλοίο Madleen που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και στο οποίο επιβαίνουν ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ που σχεδιάζουν να αψηφήσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό και να φθάσουν στη Γάζα.

Το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Μαντλίν που διαχειρίζεται ο φιλοπαλαιστινιακός Συνασπισμός Στολίσκος Ελευθερίας (FFC), ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Σικελία την 1η Ιουνίου και βρίσκεται τώρα ανοικτά των αιγυπτιακών αρχών, κατευθυνόμενο αργά προς τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πολιορκείται από το Ισραήλ.

«Έδωσα οδηγίες στις IDF [Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ – ο στρατός του Ισραήλ] να ενεργήσουν ώστε το Μαντλίν… να μην φθάσει στη Γάζα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κατς.

«Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της που διαδίδουν την προπαγάνδα της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: Καλύτερα να γυρίσετε πίσω, γιατί δεν θα φθάσετε στη Γάζα».

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Τούνμπεργκ είπε πως εντάχθηκε στο πλήρωμα του Μαντλίν για να “προκαλέσει την παράνομη πολιορκία και τα κλιμακούμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ” στη Γάζα και για να τονίσει την επείγουσα ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει απορρίψει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ για αντισημιτισμό.

Το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο με τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές μαχητές της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και μεταφέροντας άλλους 251 ως ομήρους πίσω στον θύλακα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Τουλάχιστον 54.772 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές υγείας της Γάζας, με το μεγαλύτερο μέρος της παλαιστινιακής περιοχής να έχει μετατραπεί σε ερείπια. Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι περισσότεροι από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας κινδυνεύουν με λιμό.

Ο Κατς είπε πως ο αποκλεισμός είναι αναγκαίος για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ καθώς προσπαθεί να εξοντώσει τη Χαμάς.

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι να εμποδίσει τη μεταφορά όπλων στη Χαμάς», είπε.

Το Μαντλίν μεταφέρει συμβολική ποσότητα βοήθειας, όπως ρύζι και βρεφικό γάλα σε σκόνη, ανέφερε ο FFC.

Από το γραφείο Τύπου του FFC ο Χέι Σα Ουίγια δήλωσε πως το σκάφος βρίσκεται τώρα κάπου 160 ναυτικά μίλια (296 χιλιόμετρα) από τη Γάζα. “Ετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο παρεμπόδισης”, είπε.

Εκτός από την Τούνμπεργκ, στο σκάφος επιβαίνουν άλλα 11 μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων η Ρίμα Χασάν, Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής της Αριστεράς, η οποία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «Θα παραμείνουμε σε κινητοποίηση μέχρι το τελευταίο λεπτό – μέχρι το Ισραήλ να διακόψει το ίντερνετ και τα δίκτυα».

«Δεν φοβόμαστε» τους Ισραηλινούς, δήλωσε από την πλευρά της η Γερμανίδα ακτιβίστρια Γιασμίν Ατζάρ, μία άλλη από τους δώδεκα επιβαίνοντες, με τους υπόλοιπους να είναι έξι Γάλλοι, μία Σουηδέζα (σ.σ. η Τούνμπεργκ), ένας Βραζιλιάνος, ένας Ισπανός, ένας Τούρκος και ένας Ολλανδός.

«Το μήνυμα που μας στέλνουν (…) δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε», πρόσθεσε.

Η Ατζάρ, ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συντονίστρια Τύπου του Συνασπισμού του Στόλου της Ελευθερίας (FFC) κατήγγειλε ακόμη ότι το Ισραήλ είχε αρχίσει να διακόπτει την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο καθώς απέχουν ώρες από την άφιξή τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας από το σκάφος Madleen, το πλοίο παροχής βοήθειας που αναχώρησε από τη νότια Ιταλία με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την αμφισβήτηση του αποκλεισμού του Ισραήλ, είπε ότι «μόλις ειδοποιηθήκαμε από την ομάδα ξηράς μας ότι η παρεμβολή στο διαδίκτυο έχει ξεκινήσει επίσημα και μπορούμε σίγουρα να το δούμε αυτό από τη σύνδεσή μας, επειδή έχει επιβραδυνθεί τρομερά και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να αποκοπούμε από τον κόσμο ανά πάσα στιγμή».

Ο Μπατιστ Αντρέ, Γάλλος γιατρός και ακτιβιστής στο πλοίο Madleen, μίλησε στο Al Jazeera για την κατάσταση που επικρατεί.

«Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν σε μεγάλο ύψος από πάνω μας εδώ και ώρες. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλοίο είναι σε συνεχή επαφή με πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών. Το πλοίο μεταφέρει έναν τόνο ιατρικής βοήθειας, η οποία είναι συμβολική ποσότητα. Οι επιβαίνοντες στο πλοίο ζητούν τον τερματισμό της πολιορκίας που έχει επιβληθεί στη Γάζα» είπε.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο στρατός σχεδιάζει να ανακόψει το ιστιοφόρο προτού φθάσει στη Γάζα και να το συνοδεύσει τον ισραηλινό λιμάνι Ασντόντ. Στη συνέχεια το πλήρωμα θα απελαθεί.

Το 2010, Ισραηλινοί καταδρομείς σκότωσαν δέκα ανθρώπους όταν επιβιβάστηκαν σε ένα τουρκικό σκάφος, το Μαβί Μαρμαρά, που ηγούνταν ενός μικρού στολίσκου προς τη Γάζα.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκε από το Drop Site News, ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, φαίνονται άνθρωποι να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν μια εκπομπή του Al Jazeera με την Greta Thunberg και το πλοίο του συνασπισμού Freedom Flotilla.

«Σας παρακολουθούμε στη Γάζα. Δεν κλείνουμε την οθόνη», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

