Τέξας: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες – Αυτοκίνητα «βυθίστηκαν» στο νερό, εκατοντάδες διασώσεις και 4 νεκροί

Ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότια περιοχή του Τέξας προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες κατοίκους παγιδευμένους στα σπίτια και τα οχήματά τους. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το μέγεθος της καταστροφής.

Η κοιλάδα του Ρίο Γκράντε δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από τις καταιγίδες, με ορισμένες περιοχές του Τέξας να καταγράφουν επίπεδα βροχόπτωσης ρεκόρ.

Στην πόλη Χάρλιντζεν, οι βροχές ξεπέρασαν τα 53 εκατοστά μέσα σε μία εβδομάδα, οδηγώντας σε εκτεταμένες πλημμύρες. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τριών ατόμων στην περιοχή, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η νότια περιοχή του Τέξας βρέθηκε δυστυχώς στο επίκεντρο ενός ασταθούς καιρικού μοτίβου που παρέμεινε πάνω από την περιοχή για αρκετές ημέρες», δήλωσε η Jennifer Gray, μετεωρολόγος του weather.com.

«Αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή προκάλεσε ασταμάτητες βροχοπτώσεις, ρίχνοντας το ισοδύναμο βροχής μισού έτους σε ορισμένα σημεία μέσα σε μόλις δύο ημέρες».

Στην πόλη Ρεϊνόσα του Μεξικού, ένας 83χρονος άνδρας πνίγηκε λόγω των πλημμυρών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Η ιδιαίτερα πληγείσα περιοχή του Λοζάνο, στο Τέξας, δέχθηκε σχεδόν 48 εκατοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες, καθώς οι αργά κινούμενες καταιγίδες έφεραν βροχοπτώσεις», ανέφερε η Gray.

Η καταστροφή έχει επηρεάσει διάφορες περιοχές. Οι αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με αξιωματούχο του Τέξας να προειδοποιεί για καταστροφικές απώλειες στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο.

Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ περισσότερες από 20 σχολικές περιφέρειες και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τη λειτουργία τους.

