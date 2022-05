Τέξας: Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού – Το μήνυμα που προκαλεί ανατριχίλα πριν από τη σφαγή

O 18χρονος, Σαλβαδόρ Ράμος είναι ο δράστης του μακελειού σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας. Ο τραγικός απολογισμός είναι 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικοί.

Πριν από το μακελειό ο δράστης είχε στείλει μήνυμα σε γυναίκα στο Instagram, γράφοντας: «πρόκειται να…». Γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα, αλλά ζούσε στην Ουβάλντε. Ήταν μαθητής στο Λύκειο της πόλης, προτού βρει δουλειά σε φαστφουντάδικο.

Είχε αγοράσει τα όπλα που χρησιμοποίησε νόμιμα όταν έγινε 18 χρονών, γράφει το δημοσίευμα. Τα social media του Ράμος ήταν γεμάτα με φωτογραφίες που έδειχναν τα καινούρια του όπλα.

Ο Ράμος είχε στείλει στις 12 Μαΐου μηνύματα σε μια γυναίκα που ήξερε από το Instagram, κάνοντας tag σε μια φωτογραφία με όπλα. «Θα κάνεις αναδημοσίευση τις φωτογραφίες μου με τα όπλα» της έστειλε ο @sal8dor_ direct.

«Τι σχέση έχουν τα όπλα σου με εμένα», του απάντησε εκείνη την Παρασκευή.

«Απλώς ήθελα να σε ταγκάρω», ανταπάντησε εκείνος.

Την Τρίτη, ο @salv8dor_ messaged της έστειλε και πάλι μήνυμα λέγοντας: «Πρόκειται να».

«Πρόκειται να τι;» τον ρώτησε εκείνη, με τον 18χρονο να απαντά: «Θα σου πω πριν τις 11».

«Θα σου στείλω μήνυμα σε μια ώρα» της έγραψε επίσης, καλώντας την να του απαντήσει

«Έχω ένα μικρό μυστικό που θέλω να σου πω», της έγραψε επίσης.

«Να είσαι ευγνώμων που σε τάγκαρα» της έγραψε ακόμη με εκείνη να απαντά: «Όχι είναι απλώς τρομακτικό. Σε ξέρω ελάχιστα και με ταγκάρεις σε μια φωτογραφία με όπλα;».

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε, μέσω διαγγέλματος, να αναληφθεί δράση στις ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, λίγες ώρες μετά το μακελειό μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, παρά την ισχυρή επιρροή που διαθέτει το λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

«Πότε για τ’ όνομα του Θεού θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι σχολιαρόπαιδα βλέπουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης ενώ είναι στα σχολεία τους.

Παρότι αναγνώρισε πως είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουν ακόμη οι αμερικανικές αρχές για τη σφαγή στο Τέξας, τόνισε πως θεωρεί λάθος οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει όπλα όπως τουφέκια εφόδου.

Διεμήνυσε πως οι Αμερικανοί δεν θα ξεχάσουν αυτούς που παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή που είναι βασισμένη στην κοινή λογική.

«Είναι καιρός να δράσουμε», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε τόσο πολλά περισσότερα».

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R

— President Biden (@POTUS) May 25, 2022